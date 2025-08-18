درخواست وزیر کُرد دولت استرالیا برای گسترش روابط این کشور با اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس،انور اردوغان، نماینده حزب کارگر و وزیر کازینو، بازی و مقررات ایالت ویکتوریا، که پیش‌تر وزارت زندان‌ها و عدالت جوانان را برعهده داشت، با اشاره به سفر خود به اربیل گفت که نبود کنسولگری استرالیا در اقلیم کردستان یکی از مطالبات جدی جامعه کُردی، کلدانی، آشوری و سریانی در استرالیاست و گشایش آن می‌تواند روابط دوجانبه را تقویت کند.

او در مصاحبه با مجله انگلیسی زبان کرونیکل، با اشاره به حضور سیاسی و دیپلماتیک بیش از ۳۰ کشور جهان در اربیل افزود: «این مسئله بارها از سوی مسئولان محلی و پارلمان‌ استرالیا مطرح شده است و پیام آن را به کانبرا منتقل خواهم کرد.»

اردوغان که فرزند خانواده‌ای کُرد مهاجر از ترکیه است، در سفر خود از پارلمان اقلیم بازدید کرد و نشست‌هایی نیز با مقامات محلی داشت. وی تأکید کرد که تجربه همزیستی دینی و قومی در کردستان عراق می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای جامعه چندفرهنگی استرالیا باشد.

او خاطرنشان کرد: «پیام همزیستی و انسجام اجتماعی که از سوی رهبران اقلیم مطرح شد، برای ما در ملبورن که با تنوع قومی و مذهبی مشابهی روبه‌رو هستیم، بسیار آموزنده است. اقلیم کردستان نمونه‌ای نادر از تسامح و همزیستی در خاورمیانه به شمار می‌رود.»

این نخستین سفر رسمی یک وزیر کرد از استرالیا به اقلیم کردستان است و به گفته اردوغان، زمینه‌ساز تبادل تجربیات میان دو جامعه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود.