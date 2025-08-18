انتقال ۴۳ زائر فوت شده به کشور توسط هلال احمر

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حمزه محمدیمقدم اظهار کرد: از ابتدای پیادهروی اربعین تا صبح یکشنبه ۲۶ مردادماه در مجموع ۳۲۳ زائر شامل ۲۸۰ مصدوم و ۴۳ جانباخته توسط جمعیت هلال احمر به کشور منتقل شدهاند.
وی افزود: این تعداد مصدوم و جانباخته در ۱۶۸ مرحله و با ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و ۶۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس این جمعیت و از طریق مرز مهران به کشور انتقال یافتهاند.
مدیرعامل هلال احمر ایلام ادامه داد: دیشب نیز ۱۰ زائر مصدوم و ۲ جانباخته و صبح امروز نیز ۱۰ مصدوم دیگر توسط جمعیت هلال احمر به کشور منتقل شدند.
به گفته وی، این زائران به علت سوانح جادهای و بروز تصادف در داخل خاک عراق دچار حادثه شده بودند.
