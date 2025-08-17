منطقه آزاد بانه و مریوان گرفتار بلاتکلیفی و سوءمدیریت

به گزارش کرد پرس، بیش از دو سال است که سایه ناکارآمدی مدیریتی بر سر این سازمان گسترده شده و نتیجه، چیزی جز تعطیلی سرمایه گذاری، فرار سرمایه گذاران و ناامیدی مردم بانه و مریوان نبوده است.

طرح جامع این منطقه آزاد که سال ها وعده اش داده شد، هنوز در پیچ و خم های بروکراسی گرفتار است و هیچ افق روشنی برای اتمام آن وجود ندارد؛ در حالی که استان های همسایه با سرعتی مثال زدنی مناطق آزاد خود را به قطب های اقتصادی و صادراتی تبدیل کرده اند، ما همچنان درگیر جلسات بی حاصل، وعده های توخالی و مدیرانی هستیم که نه اراده ای برای کار دارند و نه تخصصی برای مدیریت چنین پروژه ای.

مسئولان کشوری باید پاسخ دهند: چرا منطقه ای که می توانست پیشران اقتصاد مرزی، اشتغال جوانان و رونق تجارت باشد، امروز به محلی برای هدررفت فرصت ها تبدیل شده است؟ چرا پس از این همه سال هنوز طرح جامع در مرحله تدوین است؟ آیا توسعه کردستان برای دولت ها تنها یک شعار انتخاباتی است؟

مردم کردستان به خوبی می دانند که «بام کردستان» اگر به درستی مدیریت می شد، می توانست با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به یکی از قطب های اقتصادی ایران بدل شود؛ اما آنچه امروز دیده می شود، فقط خاک خوردن پرونده ها در پایتخت و بی توجهی مطلق به سرنوشت این منطقه است.

ادامه این روند نه تنها ظلمی آشکار به مردم بانه و مریوان است، بلکه یک خسارت ملی به حساب می آید؛ اگر نمی توانید، کنار بروید و اجازه دهید مدیرانی کارآمد و باانگیزه، «بام کردستان» را از این بلاتکلیفی نجات دهند.