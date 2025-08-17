تاکید ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر حفظ ثبات اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در اطلاعیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با تأکید بر اهمیت ارتباطات مؤثر در همکاریهای امنیتی، از تداوم نشستهای مشترک با نیروهای محلی برای تقویت توانمندیها و حفظ ثبات در اقلیم کردستان خبر داد
در این اطلاعیه آمده است که نیروهای شریک و مشاوران ائتلاف بهطور منظم در نشستهای «تعامل با رهبران کلیدی» با هم دیدار میکنند تا ظرفیتها و توانمندیهای طرفهای محلی را ارتقا دهند و از استمرار امنیت و ثبات در منطقه اطمینان حاصل کنند.
ائتلاف همچنین تصریح کرد که داشتن «ارتباطات مؤثر» مهمترین عامل موفقیت در کار گروهی است؛ اصلی که در همکاری میان نیروهای محلی و مشاوران ائتلاف نقش کلیدی ایفا میکند.
