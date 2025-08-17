بازداشت معاون اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس از دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: دادگستری استان در راستای عمل به تکالیف حقوق عامه ای و صیانت از بیت المال خود با قاطعیت در بحث فرارهای مالیاتی ورود و موفق به تشکیل ۲۹پرونده مهم شد.

این مقام ارشد قضایی استان اضافه کرد: در این پرونده های در حال رسیدگی بیش از ۳۲نفر متهم از جمله یکی از معاونین اداره کل امور مالیاتی استان دستگیر و تحت قرار بازپرسهای رسیدگی کننده قرار گرفته اند که پرونده ها با ظرافت،دقت و سرعت در حال رسیدگی است.

عتباتی تاکید کرد: در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ملت هیچ گونه مماشات و سهل انگاری پذیرفته نیست و با کسانی که قصد تجاوز از مقررات قانونی را دارند با قاطعیت برخورد به عمل خواهد آمد.