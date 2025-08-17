کردهای سوریه به دولت مرکزی اعتماد ندارند

به گزارش کردپرس، مگان بودت، کارشناس آمریکایی مسائل کردها در واکنش به اظهارات اخیر احمد الشرع، رهبر موقت سوریه که بر لزوم رسیدن به وحدت در سوریه بدون خونریزی تاکید کرده بود، با اشاره به تجربه‌های سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: «هر تلاشی برای گسترش نفوذ دولت دمشق در این مناطق تاکنون با خشونت همراه بوده است.» به گفته بودت، طیف‌های مختلف اجتماعی از مردان و زنان گرفته تا جوانان، سالمندان، رزمندگان جنگ با داعش و حتی روشنفکران و هنرمندانی که هرگز سلاح به دست نگرفته‌اند، بر مقاومت تا پای جان برای دفاع از زبان و هویت خود تأکید دارند.

این کارشناس مسائل کردها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر مردم باور داشتند که وحدت ملی به معنای امنیت بیشتر، تضمین حقوق یا بهبود شرایط اقتصادی است، احتمالاً از آن استقبال می‌کردند. اما دولت سوریه در هیچ‌یک از این زمینه‌ها نتوانسته اعتماد جامعه کرد را جلب کند و «تقریباً همه بر این باورند که در صورت پذیرش حاکمیت دمشق، وضعیتشان در همه ابعاد بدتر خواهد شد.»