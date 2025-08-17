سلامت بیش از ۲۵ هزار نوآموز کردستانی سنجش شد

به گزارش کرد پرس، اقبال خانی در بازدید از مراکز جامع سنجش مریوان، گفت: از آغاز اجرای طرح، در مجموع ۲۵ هزار و ۳۶۰ نوآموز برای سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوبت گیری کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۱ پایگاه جامع سنجش در شهرستان ها و مناطق تابعه استان، افزود: خانواده هایی که تاکنون برای سنجش فرزندان خود اقدام نکرده اند باید با ثبت نام در سامانه سیرت و مراجعه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، این فرآیند را تکمیل کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به مشکلات ساختاری مراکز، اظهار کرد: قدمت بالا و فرسودگی مدارس استثنایی، استاندارد نبودن تجهیزات، کمبود نیروی تخصصی توان بخشی، مشکلات ایاب و ذهاب و نبود فرهنگ سازی کافی از مهم ترین چالش های پیش روی آموزش و پرورش استثنایی است.

خانی ادامه داد: در رویکرد جدید، سنجش نوآموزان در طول سال تحصیلی و در پایگاه های جامع انجام خواهد شد و تعرفه آن ۹۰۰ هزار ریال است که از طریق درگاه الکترونیکی قابل پرداخت خواهد بود.

وی هدف اصلی اجرای طرح را شناسایی به موقع مشکلات جسمانی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی نوآموزان و تهیه بانک اطلاعات جامع عنوان کرد.

افتتاح ششمین اتاق درس تربیت بدنی در مدارس استثنایی

در جریان سفر رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان به مریوان، ششمین اتاق تخصصی تربیت بدنی ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدرسه ادیب افتتاح شد.

خانی در این مراسم بیان کرد: تاکنون شش اتاق تربیت بدنی در مدارس شفاء قروه، توکل و اوتیسم پویان سنندج، بوستان ۲ سقز، بعثت کامیاران و ادیب مریوان تجهیز شده و سه اتاق دیگر نیز در مدارس پارسا (سنندج)، امید (دیواندره) و سپیده (بیجار) در اولویت قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت فعالیت های بدنی متناسب با سن و جنسیت دانش آموزان، یادآور شد: ورزش علاوه بر پیشگیری از کم تحرکی، موجب تقویت سیستم ایمنی بدن دانش آموزان می شود.

همچنین در حاشیه این سفر، اولین گلخانه مدارس استثنایی استان در مدرسه ادیب مریوان افتتاح شد؛ به گفته خانی، گلخانه هنرستان پسرانه نوآوران سنندج نیز با همکاری آموزش و پرورش و اداره نوسازی مدارس استان به زودی به بهره برداری خواهد رسید.