عاملان آتش سوزی عمدی جنگل های بانه شناسایی شدند

به گزارش کرد پرس، لقمان سالمی با بیان اینکه برخورد قانونی با عاملان تخریب منابع طبیعی بدون اغماض خواهد بود، گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو فقره پرونده قضایی برای متخلفانی که به صورت عمدی موجب آتش سوزی در جنگل ها شدند، تشکیل شده است؛ این افراد در مجموع ۶۸ اصله درخت جنگلی و ۱۵ نهال بلوط را از بین برده اند.

وی با هشدار جدی به مرتکبان، افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ماده ۲۲۰ قانون هوای پاک و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ایجاد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع جرم محسوب شده و عاملان تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی بانه با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه، اظهار کرد: افزایش دما و خشک شدن پوشش گیاهی خطر وقوع حریق در جنگل ها و مراتع را بیشتر کرده است؛ از ابتدای سال تاکنون چندین فقره آتش سوزی در بانه رخ داده که با تلاش مأموران منابع طبیعی، همکاری دستگاه های اجرایی، گروه های محیط زیستی و مشارکت مردم مهار شده و از خسارت های گسترده تر جلوگیری شده است.

سالمی از شهروندان خواست هنگام حضور در عرصه های طبیعی نهایت احتیاط را داشته باشند و از روشن کردن آتش، به ویژه برای پخت وپز خودداری کنند و تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه حریق یا تخریب منابع طبیعی، مردم می توانند سریعاً با شماره اضطراری ۱۵۰۴ تماس بگیرند.