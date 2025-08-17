۱۸۴۸ زائر اربعین از خدمات درمانی در کردستان بهره مند شدند

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی با اشاره به استقرار بیمارستان سیار در مرز باشماق مریوان، گفت: از مجموع خدمات ارائه شده، یک هزار و ۶۴۹ نفر از زائران به این بیمارستان سیار مراجعه کرده اند.

وی اظهار کرد: ۱۲۱ نفر از زائران نیز از خدمات اورژانس ۱۱۵ برخوردار شدند و ۷۸ نفر دیگر به مراکز درمانی استان مراجعه کردند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه فعالیت تیم های بهداشتی در مرز به صورت گسترده دنبال شده است، افزود: در این مدت ۱۰۷ تیم فعال بهداشتی و درمانی در مرز حضور داشتند و ۲۳۳ کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای نیز به زائران خدمات ارائه کردند.

هدایی همچنین از انجام ۹۱۴ مورد بازرسی بهداشتی از موکب ها و مراکز تهیه و توزیع غذا و ۶۷۰ مورد نمونه گیری تست PCR از زائران و خادمین خبر داد و ادامه داد: در جریان این بازرسی ها ۷۷۵ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرمجاز شامل ۳۲ مورد مواد خوراکی جامد و مایع کشف و معدوم سازی شد.

وی تأکید کرد: هدف دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ایام اربعین، تأمین سلامت زائران و خادمان بوده و خدمات ارائه شده در این حوزه به صورت شبانه روزی ادامه داشته است.