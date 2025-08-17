بی برنامگی انرژی هزینه سنگینی برای کشور دارد

به گزارش کردپرس از میزان، هفدهمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، استاندار، سه نفر از نمایندگان مجلس، تعدادی از مدیران اجرایی، رئیس و هیئت مدیره اتاق بازرگانی و تعدادی از تولیدکنندگان بخش خصوصی برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه با تشکر از زحمات فعالان اقتصادی و مدیریت اجرایی استان در احراز رتبه در زمینه بهبود اشتغال در کشور گفت این توفیق حاصل کار جمعی است و باید همه پای کار باشند و به مجموعه اجرایی کمک کنند.

عتباتی افزود: عقب ماندگی‌های مفرط هم در زمینه تولید و صنعت استان داریم که باید با همدلی و همکاری جبران شود و در این زمینه مدیرانی که مستقیما سرو کار دارند مسئولیت بیشتری دارند.

او اضافه کرد: دستگاه قضایی با همراهی دستگاه‌های نظارتی در حمایت کامل از اقدامات در خصوص تولید و رشد اقتصادی استان است و در عین حال با مدیرانی که چوب لای چرخ تولید می‌گذارند یا به هر طریقی ترک فعل می‌کنند برخورد قاطع می‌کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به موضوع ناترازی و تامین انرژی اشاره و گفت: بی برنامگی موجب تولید هزینه‌های سنگین برای کشور در آینده خواهد شد لذا لازم است تمامی مدیران مرتبط و متولیان امر با جدیت برنامه داشته باشند و پیش بینی‌های لازم را معمول کنند.

عتباتی تاکید کرد: در زمینه تامین انرژی دستگاه قضایی از رشد و توسعه تولید انرژی حمایت می‌کند و با متخلفین در این حوزه با قاطعیت برخورد می‌کند و هیچ گونه مماشات و سهل انگاری را نمی‌پذیرد.

در ادامه جلسه استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس حاضر در جلسه به ایراد سخن پرداختند و تعدادی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و سپس دستورات جلسه طرح و با تصویب مصوباتی جلسه به کار خود خاتمه داد.