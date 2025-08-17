درمانگاه تامین اجتماعی پیرانشهر افتتاح شد

به گزارش کردپرس، طی مراسمی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی، کمال حسینپور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد در مجلس شورای اسلامی، مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان، فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، درمانگاه تأمین اجتماعی پیرانشهر به دستور دکتر عارف"معاون اول رئیسجمهور، بهصورت وبینار افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این مرکز درمانی با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان، در زمینی به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شده و خدمات تخصصی در حوزههای زنان و زایمان، داخلی، کودکان و عمومی ارائه خواهد داد.
با آغاز بهکار این درمانگاه، ۳۰ درصد از جمعیت شهرستان پیرانشهر معادل بیش از ۴۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات درمانی این مرکز قرار خواهند گرفت.
