۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴

با دستور معاون اول رئیس‌جمهور؛

درمانگاه تامین اجتماعی پیرانشهر افتتاح شد

درمانگاه تامین اجتماعی پیرانشهر افتتاح شد

سرویس آذربایجان غربی- آیین افتتاح درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان پیرانشهر با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی به ‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش کردپرس، طی مراسمی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی،  کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد در مجلس شورای اسلامی، مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان، فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، درمانگاه تأمین اجتماعی پیرانشهر به دستور دکتر عارف"معاون اول رئیس‌جمهور، به‌صورت وبینار افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز درمانی با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان، در زمینی به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شده و خدمات تخصصی در حوزه‌های زنان و زایمان، داخلی، کودکان و عمومی ارائه خواهد داد.

با آغاز به‌کار این درمانگاه، ۳۰ درصد از جمعیت شهرستان پیرانشهر معادل بیش از ۴۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات درمانی این مرکز قرار خواهند گرفت.

کد خبر 2787682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha