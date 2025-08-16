توافق امنیتی عراق و ایران به روایت لاریجانی

به گزارش کرد پرس، علی لاریجانی درباره توافق امنیتی انجام شده میان ایران و عراق گفت : مبنای آسیبشناسی جنگ ۱۲ روزه در این توافق وجود دارد، منتها کشورها گاهی ملاحظاتی دارند.
لاریجانی گفت: ما باید ثبات ایجاد کنیم، لذا در این سفر توافق امنیتی با عراق امضا کردیم و اصل قضیه این بود که با هم یک فضای با ثبات به وجود آوردیم.
وی افزود: این توافق امنیتی نکتهاش این است که دو کشور متعهد شوند تا نگذارند افراد، جریانها یا کشورهای ثالث اخلالی در امنیت و پایداری ایران و عراق ایجاد کنند. یعنی از سرزمین یک کشور علیه کشوری دیگر استفاده نشود و رخنه امنیتی به دو کشور از نشود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره گنجاندن آسیبشناسی جنگ ۱۲ روزه در این توافق، تصریح کرد: مبنای این موضوع در آنجا هست. منتها کشورها ملاحظاتی دارند از باب اینکه گاهی امکان این موضوع را ندارند، البته اشکال خود را رفع میکنند.
نظر شما