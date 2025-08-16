۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۹

توافق امنیتی عراق و ایران به روایت لاریجانی

توافق امنیتی عراق و ایران به روایت لاریجانی

سرویس ایران- دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد توافق جدید امنیتی بین ایران و عراق گفت: طرفین درباره اینکه از یک سرزمین علیه دیگری استفاده نشود، متعهد شدند.

به گزارش کرد پرس، علی لاریجانی درباره توافق امنیتی انجام شده میان ایران و عراق گفت : مبنای آسیب‌شناسی جنگ ۱۲ روزه در این توافق وجود دارد، منتها کشورها گاهی ملاحظاتی دارند.

 لاریجانی گفت: ما باید ثبات ایجاد کنیم، لذا در این سفر توافق امنیتی با عراق امضا کردیم و اصل قضیه این بود که با هم یک فضای با ثبات به وجود آوردیم.

وی افزود: این توافق امنیتی نکته‌اش این است که دو کشور متعهد شوند تا نگذارند افراد، جریان‌ها یا کشورهای ثالث اخلالی در امنیت و پایداری ایران و عراق ایجاد کنند. یعنی از سرزمین یک کشور علیه کشوری دیگر استفاده نشود و رخنه امنیتی به دو کشور از نشود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره گنجاندن آسیب‌شناسی جنگ ۱۲ روزه در این توافق، تصریح کرد: مبنای این موضوع در آن‌جا هست. منتها کشورها ملاحظاتی دارند از باب اینکه گاهی امکان این موضوع را ندارند، البته اشکال خود را رفع می‌کنند.

کد خبر 2787677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha