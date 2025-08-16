۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۱

اعضای ستاد انتخابات در کردستان معرفی شدند

سرویس کردستان- استاندار کردستان، رئیس ستاد و روسای کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را در کردستان منصوب کرد.

به گزارش کرد پرس،  "آرش زره‌تن لهونی" طی احکام جداگانه برای برگزاری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان، 
علی اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار را به عنوان رئیس ستاد انتخابات،
جمال ارشدی مدیر کل سیاسی استانداری به عنوان دبیر  و عضو ستاد،
محمد رضایی مدیر کل امنیتی به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی و عضو ستاد،
فرزاد پرگر مشاور و مدیر کل حوزه استاندار به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و عضو ستاد،
مجتبی قبادی مدیر حراست استانداری به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات و عضو ستاد،
حامد فریور مدیر دفتر فناوری اطلاعات استانداری به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو ستاد،
کاوه باباجانی مدیر کل اداری و مالی به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و عضو ستاد، 
مرادعلی بهمنی مدیرکل بازرسی استانداری به عنوان رئیس کمیته حقوقی و عضو ستاد
 و علی جوکار مدیر کل ثبت احوال استان را به عنوان عضو ستاد انتخابات استان کردستان منصوب کرد.

گفتنی است انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵  در سراسر کشور برگزار می‌شود.

