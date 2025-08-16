اعضای ستاد انتخابات در کردستان معرفی شدند

به گزارش کرد پرس، "آرش زره‌تن لهونی" طی احکام جداگانه برای برگزاری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان،

علی اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار را به عنوان رئیس ستاد انتخابات،

جمال ارشدی مدیر کل سیاسی استانداری به عنوان دبیر و عضو ستاد،

محمد رضایی مدیر کل امنیتی به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی و عضو ستاد،

فرزاد پرگر مشاور و مدیر کل حوزه استاندار به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و عضو ستاد،

مجتبی قبادی مدیر حراست استانداری به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات و عضو ستاد،

حامد فریور مدیر دفتر فناوری اطلاعات استانداری به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو ستاد،

کاوه باباجانی مدیر کل اداری و مالی به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و عضو ستاد،

مرادعلی بهمنی مدیرکل بازرسی استانداری به عنوان رئیس کمیته حقوقی و عضو ستاد

و علی جوکار مدیر کل ثبت احوال استان را به عنوان عضو ستاد انتخابات استان کردستان منصوب کرد.

گفتنی است انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.