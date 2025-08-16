پیام تبریک رئیس جریان حکمت ملی و رئیس پارلمان عراق به رئیس حزب دموکرات کردستان

به گزارش کردپرس عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی، به مناسبت هفتادونهمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات کردستان، تبریکاتی به مسعود بارزانی تقدیم کرد و گفت: آرزوی تداوم و موفقیت برای خدمت به مردم کردستان و عراق و ترویج ارزشهای دموکراسی و زندگی مشترک میان اقشار کشور عزیزمان را داریم.
رئیس جریان حکمت ملی اظهار داشت: مواضع حزب دموکرات کردستان در حمایت از مسیر دموکراسی را ارج مینهیم و از تمامی نیروهای ملی فعال در تحولات عراق دعوت میکنیم که زبان گفتوگو و منافع عالی ملی را حفظ کنند نسبت به هر چیز دیگری آن را در اولویت قرار دهند.
از سوی دیگر، محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق، در پیامی به همین مناسبت، تبریکاتی به بارزانی، اعضای رهبری، مردم کرد و کل مردم کردستان ابراز داشت.
محمود المشهدانی خاطرنشان کرد که تأسیس حزب دموکرات کردستان به دست بارزانی جاویدنام (ملا مصطفی بارزانی) در سال ۱۹۴۶، ایستگاهی تاریخی و مهم در کاروان مبارزه ملی است و افزود: حزب دمکرات، فداکاریهای بسیاری در راه آزادی و عدالت کرده و نقش مهمی در حفظ و گسترش ارزشهای دموکراسی و آزادی سیاسی در عراق ایفا کرده است.
رئیس پارلمان عراق در پیام خود اظهار داشت: با بزرگداشت و احترام، شجاعت و فداکاریهای آن حزب را گرامی میداریم و نقش مؤثر آن در حمایت از فرآیند سیاسی و تقویت وحدت ملی، که خدمتی به آرامش و توسعه عراق بوده، را ارج مینهیم.
