دادگاه فدرال عراق شکایت علیه پروژه «روشنایی» دولت اقلیم کردستان را رد کرد

به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد شکایت عمر گلپی، نماینده پیشین جماعت عدالت در پارلمان کردستان، علیه پروژه «روشنایی» دولت اقلیم کردستان را رد کرده است.

این دادگاه روز یکشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دلیل رد شکایت، «نبود صلاحیت قضایی» در این زمینه بوده است.

در بیانیه دادگاه آمده است که پروژه «روشنایی» دولت اقلیم کردستان با هدف تأمین برق ۲۴ ساعته برای سراسر اقلیم طراحی شده است.

عمر گلپی در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵ علیه نرخ برق ۲۴ ساعته در این پروژه به دادگاه فدرال شکایت کرده بود، اما این دادگاه شکایت وی را نپذیرفت.