۵۰ درصد مطالبات گندم کاران کردستانی واریز شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی با بیان اینکه این میزان معادل ۵۰ درصد مطالبات گندم کاران تا تاریخ ۲۱ مرداد ماه است، گفت: مانده مطالبات کشاورزان استان ۷ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان بوده و در مجموع، کل بدهی دولت به گندم کاران کردستانی به ۱۵.۸ همت می رسد.

وی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بهای دسترنج کشاورزان استان در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از خرید ۷۶۹ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خبر داد و افزود: بخشی از این محصول به خارج از استان حمل شده و بخش دیگر در سیلوهای مکانیزه در نقاط مختلف کردستان ذخیره سازی شده است.

نقشبندی با ابراز امیدواری نسبت به پرداخت هرچه سریع تر باقی مانده مطالبات کشاورزان، ادامه داد: با همکاری دستگاه های اجرایی، نظارتی و همچنین همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس، زمینه برای تسویه کامل مطالبات گندم کاران فراهم خواهد شد.