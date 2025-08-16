۳۲۰۰ میلیارد ریال پروژه آب و فاضلاب در کردستان به بهره برداری می رسد

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد با اشاره به جزئیات این طرح ها به خبرنگاران، گفت: در بخش شهری، ۵ پروژه با مجموع اعتبار ۲ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال اجرا و آماده بهره برداری شده است.

وی افزود: حفر و تجهیز چهار حلقه چاه، احداث خط انتقال به طول ۱۰ کیلومتر و شش ایستگاه پمپاژ در مریوان با اعتبار ۹۵۰ میلیارد ریال که جمعیتی بالغ بر ۴۹ هزار و ۳۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهد، یکی از این پروه ژه ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان اظهار کرد: حفر و تجهیز دو حلقه چاه همراه با خط انتقال ۲ کیلومتری و دو ایستگاه پمپاژ در قروه با اعتبار ۳۸۷ میلیارد ریال برای پوشش ۱۰ هزار نفر و اجرای خط انتقال شش کیلومتری در بیجار با اعتبار ۱۹۳ میلیارد ریال برای تأمین آب شرب ۲۹۹۵ نفر از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در هفته دولت است.

فرهاد ادامه داد: نصب و راه اندازی سیستم اوزن زنی با ظرفیت چهار کیلوگرم بر ساعت در تصفیه خانه آب با اعتبار ۴۷۵ میلیارد ریال و اجرای سیستم پدافند تأمین آب اضطراری با اعتبار ۱۴۴ میلیارد ریال در دیواندره نیز از دیگر پروژه های این هفته است.

وی یادآور شد: در حوزه روستایی نیز طرح های آبرسانی با مجموع اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال در ۱۳ روستا به بهره برداری می رسد که بیش از ۸ هزار و ۸۸ نفر را تحت پوشش قرار می دهد؛ از جمله این پروژه ها می توان به روستاهای عیسی آباد، تودار روته و نجی در سنندج، گلتپه در سقز، گویزه کویره و کله یونجه در مریوان، کوخ شیخ الاسلام در بانه، کیله گلان و آسماندره در کامیاران، شیرین بلاغ در بیجار و همچنین کانی پهن، چشمه دراز و قروچای در دهگلان اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان بیان کرد: در بخش فاضلاب نیز مدول دوم تصفیه خانه شهر سریش آباد با ظرفیت دو هزار مترمکعب در شبانه روز و اعتباری معادل ۴۰۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد که پاسخگوی نیاز جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر است.

فرهاد با اشاره به شعار هفته دولت امسال «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» و اجرای پویش «ایران آباد»، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل و بهره برداری از این طرح ها، سطح خدمات رسانی ارتقا یافته و رضایتمندی مردم استان بیش از پیش حاصل شود.