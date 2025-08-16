استفاده شخصی مدیران از هرنوع امکانات دولتی غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار کردپرس، مدت سه سال است عملکرد یکی از مدیران ادارات مهم شهرستان قروه مورد انتقاد قرار گرفته؛ عملکردی که با اسکان یافتن این مدیر و خانواده اش در مهمانسرای اداره و استفاده از بیت المال زیر سؤال رفته و منجر به اعتراض و انتقادات شدیدی شده است. در واقع طبق قانون، مهمانسرا خانه سازمانی نیست که مدیر اداره در آن مستقر شود و از امکانات و خدمات دولتی استفاده شخصی نماید. خانه سازمانی برای مدیران و پرسنل انتقالی و یا مأمور به خدمت بوده که قرار است مدت زیادی را در شهر محل خدمت بمانند اما مهمانسرا برای میهمانان اداری است که مدت کمی را در محل مدنظر ماندگار هستند.

هر اداره ای مهمانسرای مخصوص خود را دارد که هم برای میهمانان مرتبط به حوزه کاری آن اداره بوده و هم برای میهمانانی است که با اهداف کاری و تفریحی و… حضور پیدا می کنند. این در حالی است که در این سه سال این مدیر به همراه خانواده اش در مهمانسرای اداره موردنظر اسکان یافته و نسبت به انتقادات هم بی تفاوت بوده و هیچ گونه توضیحی در این زمینه به افکارعمومی نداده است.

باید دانست قروه شهری است بدون هتل مناسب و تنها امید میهمانانی که به قروه برای اهداف کاری یا هنری و… می آیند همین مهمانسرای ادارات است که اگر بنا باشد مدیران ادارات این مهمانسراها را برای خود بگیرند مشکلات دوچندان شده و دیگر نمی شود اسم آن را گذاشت مهمانسرا!

در همین زمینه پس از پیگیری موضوع از فرماندار شهرستان به نظر می رسد این مورد که نوعی تخلف محسوب می شود از نظر ناظران مرتبط نادیده گرفته شده و آن مدیر هم از موقعیت های پیش آمده بهره خاص خود را برده است.

با این وصف «خلیل فعله گری» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس نسبت به این موضوع از پیگیری و بررسی آن خبر داد. «هر مدیر اداره ای که از امکانات و خدمات دولتی برای امور شخصی و خانوادگی خود استفاده کند، غیرقانونی بوده و باید برخورد شود لذا درباره استفاده شخصی از مهمانسرا پیگیری را خواهیم داشت و قطعاً برخورد لازم صورت خواهد گرفت».

او البته به این ایراد اساسی از طرف ادارات کل هم اشاره کرد که «بسیاری از مدیران کل اختصاص دادن مهمانسرا برای مدیران را یک امتیاز می دانند و همین منجر شده که بهره برداریهای نادرستی صورت گیرد و این رویه اشتباه باید اصلاح شود».

«فعله گری» همچنین عملکرد مدیران را براساس بودجه و شرایطی که ادارات دارند دانست و تأکید کرد که تا جای ممکن سعی شده ارتباط مخاطبان هر اداره با مدیران را بهبود بخشیده و در تلاش برای رفع مشکلات باشیم اما کمبود اعتبارات گاهی مانع تسهیل در امور می شود و همین باعث زیر سؤال رفتن عملکرد مدیران هم شده است. /