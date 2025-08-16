شهرک سلامت در سنندج احداث می شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست هم اندیشی بررسی طرح توجیهی شهرک سلامت که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، این پروژه را طرحی ارزشمند و نیازمند مطالعات جامع و دقیق دانست و گفت: هدف از اجرای این مجموعه، ایجاد مرکزی جامع برای خدمات درمانی در کنار فراهم سازی بسترهای گردشگری سلامت است که می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، زمینه ساز جذب بیماران از سایر استان ها و حتی خارج از کشور شود.

وی با تأکید بر نقش این پروژه در کاهش ترافیک مرکز سنندج، افزود: مکان یابی این شهرک با رویکرد ایجاد فضایی آرام و تخصصی برای بیماران انجام می شود و بی تردید باعث کاهش مراجعات به مراکز درون شهری و تسهیل دسترسی مردم خواهد شد.

استاندار کردستان از اختصاص ۱۰۵ هکتار از اراضی دانشگاه علوم پزشکی استان برای اجرای این طرح خبر داد و اظهار کرد: احداث شهرک سلامت یکی از پروژه های مهم و راهبردی استان است و بدون شک به عنوان یکی از طرح های ماندگار غرب کشور شناخته خواهد شد.

لهونی پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در روند اجرایی این پروژه را مطرح کرد و ادامه داد: امیدواریم با هم افزایی مجموعه مدیریتی استان و پیگیری مستمر کارگروه، این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود و ثمرات آن در خدمت رفاه مردم قرار گیرد.