به گزارش کردپرس، محمود ملکوتیخواه نماینده ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه عدالت آموزشی با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با قدردانی از توجه سازمان برنامه و بودجه به مسائل آموزشی استان، خواستار تسریع در روند تأمین اعتبارات و حمایت از پروژههای نیمهتمام آموزشی شده و گفت: بهبود وضعیت مدارس بهویژه در مناطق روستایی و عشایری، تأثیر مستقیم بر توسعه انسانی استان خواهد داشت.
مشاور و نماینده ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اشاره به سیاستهای کلان دولت در زمینه تحقق عدالت آموزشی، از برنامهریزی برای اجرای طرحهای ویژه در روستاها و مناطق مرزی خبر داده و افزود: سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد با همکاری دستگاههای اجرایی استان، موانع موجود را شناسایی و پروژههای اولویتدار را در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا برساند.
در این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای توسعه متوازن امکانات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار استان برگزار شد، دو طرف بر ضرورت تخصیص اعتبارات ویژه برای بهبود زیرساختهای آموزشی، رفع کمبود فضای آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس در مناطق محروم آذربایجانغربی تأکید کردند.
نظر شما