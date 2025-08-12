مهران برای نخستین بار بی نیاز از آب رسانی سیار شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد محمدی در مرز مهران با اشاره به اجرای پروژه‌های زیرساختی افزود: در مدت دو هفته، ۱۱.۵ کیلومتر خط انتقال آب از چاه‌های مهران تا پارکینگ اربعین احداث شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. این پروژه علاوه بر تأمین آب پایدار در پایانه و پارکینگ اربعین، در طرح‌های مسکن محرومان و نهضت ملی مسکن نیز کاربرد دارد.

محمدی ادامه داد: دو مخزن پیش‌ساخته ۵۰۰ متر مکعبی نیز برای نخستین‌بار در استان اجرا شد که تنها در ۸ روز با هزینه‌ای بسیار کمتر از مخازن بتنی به بهره‌برداری رسید. این مخازن نقش مهمی در تأمین آب پایدار پایانه شهید سلیمانی و پارکینگ اربعین ایفا کردند.

وی همچنین به اجرای ۸.۱ کیلومتر خط انتقال از صالح آباد تا سه‌راهی جندالله اشاره کرد و گفت: این خط علاوه بر تأمین آب موکب‌ها و یادمان شهدا، در آینده برای آبرسانی به روستاهای مجاور نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل آبفای ایلام گفت: ۲۴۰ متر شبکه فاضلاب اجرا شد و عملیات شست‌وشوی خطوط انتقال نیز صورت گرفت. همچنین اکیپ‌های حوادث از استان‌های مختلف و نیروهای محلی در شهرستان مستقر شدند.

محمدی با اشاره به کیفیت مطلوب آب اظهار داشت: با استقرار آزمایشگاه سیار و نمونه‌گیری مستمر از آب موکب‌ها و آبخوری‌ها، کیفیت آب به‌طور کامل کنترل شد و خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی در تأمین و کیفیت آب وجود نداشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال نسبت به سال گذشته، از نظر پایداری و کیفیت آب، شرایط بسیار مطلوبی داشتیم و حتی در صورت افزایش دو برابری جمعیت زائران، زیرساخت‌های موجود پاسخگوی نیازها خواهند بود.