توافق آنکارا- اربیل - بغداد بر سر تخلیه اردوگاه کردهای ترکیه در عراق

به گزارش کردپرس، منابع منطقهای به میدلایستآی گفتهاند که ترکیه، دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر تخلیه کامل اردوگاه پناهجویان مخمور در شمال عراق به توافق رسیدهاند. این اردوگاه که آنکارا آن را پایگاه پکک میداند، بر اساس توافق، تا سپتامبر امسال تخلیه خواهد شد.
طبق گزارش میدل ایست آی، بخشی از ساکنان اردوگاه در داخل عراق اسکان مجدد خواهند یافت و بخشی دیگر به ترکیه منتقل میشوند. افرادی که به پکک نزدیک شناخته شوند اما سابقه فعالیت مجرمانه نداشته باشند، به طور موقت در ترکیه اسکان داده میشوند.
اردوگاه مخمور که در دهه ۱۹۹۰ ایجاد شد، بیش از ۱۲ هزار نفر – عمدتاً کردهای مهاجر از ترکیه – را در خود جای داده است. آنکارا مدعی است این اردوگاه مرکز جذب نیرو، آموزش و پشتیبانی لجستیکی پ.ک.ک است و سالها هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار داشته است.
منابع مطلع میگویند این اقدام میتواند روند خلع سلاح پکک را پیش ببرد و به تقویت حاکمیت دولت عراق و منافع مشترک بغداد، اربیل و آنکارا کمک کند. همچنین سازمان اطلاعات ملی ترکیه و ارتش این کشور در جریان تخلیه، بر امنیت و روند جابهجایی نظارت خواهند داشت.
مراد کارایلان، فرمانده ارشد پکک، اخیراً گفته که نیروهای این گروه از اردوگاه خارج و مواضعشان را به نیروهای عراقی تحویل دادهاند، اما به فشار بغداد برای ترک اردوگاه اعتراض کرده است.
عبدالله اوجالان نیز در نامهای به ساکنان اردوگاه بر رویکرد «جمعی» در مسئله بازگشت تأکید و ابراز امیدواری کرده است که با پیشرفت روند صلح، «مردم دوباره به سرزمین خود بازگردند».
این تحول در ادامه روند گفتوگوهای صلح میان ترکیه و پکک از سال گذشته صورت میگیرد؛ گفتوگوهایی که در ماه مه امسال با اعلام رسمی انحلال پکک و پایان مبارزه مسلحانه این گروه به نقطه عطف رسید.
منابع تأکید کردهاند که در جریان تخلیه، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) و نیروهای مسلح این کشور، همراه با نیروهای عراقی و پیشمرگههای اقلیم کردستان، مسئولیت تأمین امنیت و نظارت بر روند جابهجایی را بر عهده خواهند داشت.
اردوگاه در منطقهای قرار دارد که از نظر حاکمیت میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان مورد مناقشه است. ترکیه سالهاست این اردوگاه را بهعنوان پایگاه لجستیکی و آموزشی پکک معرفی کرده و بارها مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار داده است.
ابعاد سیاسی و امنیتی
منابع منطقهای به این رسانه گفتهاند که تخلیه اردوگاه مخمور در میانمدت میتواند به پیشبرد روند خلع سلاح پکک کمک کرده و از ایجاد مناطق خارج از کنترل دولت عراق جلوگیری کند. از دید ترکیه، این اقدام بخشی از فرایند عادیسازی روابط با کردها و حذف نقاط اصطکاک امنیتی در مرزهای جنوبی است.
یک مقام ترکیه ای ایجاد هماهنگی میان ترکیه، اقلیم کردستان و عراق را بر سر تعیین وضعیت اردوگاه مخمور و ساکنان آن را تایید کرده اما از بیان جزئیات خودداری کرده است.
