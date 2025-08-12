قیمت ورق استیل 304 و جدول کاربردها و مقاومت آن

قیمت ورق استیل 304 + جدول کاربردها و مقاومت آن
ورق استیل 304، یکی از پرکاربردترین استیلهای ضدزنگ، با مقاومت بالا و کاربردهای صنعتی و ساختمانی، انتخابی مناسب برای بسیاری از پروژههاست.
در بین انواع ورقهای فولادی، ورق استیل 304 بهدلیل مقاومت در برابر خوردگی، ظاهر زیبا و قابلیت شکلپذیری بالا، از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است. این ورق بهویژه در ساخت تجهیزات صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، دکوراسیون داخلی و حتی تجهیزات صنعتی سبک مورد استفاده قرار میگیرد. اگرچه این آلیاژ بهعنوان فولاد ضدزنگ شناخته میشود، اما تفاوت آن با سایر گریدها در نوع ترکیبات شیمیایی و شرایط عملکردی آن است. بهدلیل نوسانات قیمت جهانی نیکل و فولاد، قیمت ورق استیل 304 نیز روزانه دستخوش تغییر میشود و نیاز به بررسی مداوم دارد.
در یک هفته اخیر، قیمت ورق استیل 304 روندی ثابت و بدون نوسان را تجربه کرده است.
کاربردهای مهم ورق استیل 304 در صنایع مختلف
ورق استیل 304 کاربرد بسیار گستردهای در بخشهای مختلف صنعتی و عمرانی دارد. از جمله موارد استفاده این ورق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
|
حوزه مصرف
|
نوع کاربرد
|
صنایع غذایی
|
ساخت مخازن، لولهها، میزهای کار، سینکها و تجهیزات بهداشتی
|
صنایع دارویی
|
بدنه تجهیزات فرآوری، ظروف نگهداری داروها و ابزار آزمایشگاهی
|
ساخت و ساز
|
نمای خارجی ساختمان، پلهها، نردهها، تجهیزات آسانسور
|
دکوراسیون داخلی
|
پوشش دیوارها، سقفها و ساخت المانهای تزئینی
|
صنعت پتروشیمی
|
ساخت تجهیزات انتقال مواد شیمیایی با خاصیت خورندگی
|
لوازم خانگی
|
تولید بدنه یخچال، ماشین لباسشویی و اجاقگاز
مقاومت ورق استیل 304 در برابر خوردگی و حرارت
یکی از نقاط قوت ورق استیل 304، مقاومت آن در برابر عوامل شیمیایی، رطوبت و دمای بالا است. این ورق:
- تا دمای حدود 870 درجه سانتیگراد را بهراحتی تحمل میکند.
- در محیطهای مرطوب و خورنده، دچار زنگزدگی نمیشود.
- در برابر مواد شوینده اسیدی و بازی معمول، مقاوم است.
- قابلیت جوش پذیری خوبی در صورت استفاده از الکترود یا سیم جوش مناسب دارد.
در نتیجه، انتخابی ایدهآل برای محیطهای صنعتی، بهداشتی و خورنده محسوب میشود.
بررسی فاکتورهای موثر بر قیمت ورق استیل 304
قیمت روز ورق استیل 304 به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- نوسانات نرخ دلار و قیمت جهانی نیکل
بهدلیل وارداتی بودن مواد اولیه و نیکل موجود در آلیاژ استیل، هرگونه تغییر در قیمت ارز یا نرخ جهانی فلزات مستقیماً بر قیمت تمامشده این محصول تأثیر میگذارد.
- ضخامت و ابعاد ورق
ورقهای استیل 304 در ضخامتهای متنوعی بین 0.5 تا 50 میلیمتر عرضه میشوند. هر چه ضخامت یا ابعاد بزرگتر باشد، هزینه نهایی نیز بیشتر خواهد بود.
- نوع پرداخت سطح (براق، مات، خشدار)
نوع سطح نهایی ورق (BA، 2B، No.4 و غیره) تأثیر مستقیم بر قیمت دارد؛ چرا که عملیات تکمیلی خاصی برای رسیدن به ظاهر مورد نظر روی آن اعمال میشود.
- برند تولیدکننده و کشور مبدأ
ورقهای استیل 304 ممکن است محصول چین، هند، کره یا کشورهای اروپایی باشند. برندهای معتبر معمولاً قیمت بالاتری دارند اما کیفیت آنها نیز تضمینشده است.
انتخاب آگاهانه، گام اول خرید موفق ورق استیل
برای خرید ورق استیل 304، توجه به نوع کاربرد، بودجه، شرایط محیطی و مشخصات فنی ضروری است. خریداران باید پیش از تصمیمگیری نهایی، علاوه بر بررسی قیمت روز، حتماً مشخصات فنی، کیفیت برند و خدمات پس از فروش را نیز مد نظر قرار دهند.
انتخاب هوشمندانه برای پروژههای مقاوم با فولاد حامیران
در پایان باید گفت اگر به دنبال ورقی با عمر طولانی، کیفیت بالا و مقاومت بینظیر در برابر شرایط سخت محیطی هستید، ورق استیل 304 گزینهای مطمئن برای شماست.
فولاد حامیران با سالها تجربه در عرضه تخصصی ورقهای استیل، انواع ضخامتها و برندهای داخلی و خارجی را با قیمتهای رقابتی و مشاوره رایگان در اختیار مشتریان قرار میدهد.
نظر شما