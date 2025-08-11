۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۴

PKK هویت دو تن از فرماندهان جان باخته عضو کمیته مرکزی را اعلام کرد

سرویس ترکیه - مرکز رسانه‌ای HPG کشته شدن «متین ارسلان» عضو کمیته مرکزی PKK و «نورالدین صوفی» از فرماندهان PKK در کردستان سوریه، در دو حمله هوایی جداگانه ارتش ترکیه را تایید کرد.

به گزارش کردپرس، مرکز اطلاع‌رسانی و رسانه ای نیروهای مدافع خلق (HPG)، شاخه نظامی PKK، در اطلاعیه ای اعلام کرد که متین ارسلان با نام سازمانی «کوچرو اورفا» عضو کمیته مرکزی PKK و فرمانده آکادمی‌های آپولو، در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۹ در یک حمله هوایی ارتش ترکیه به شیوه ترور هدف قرار گرفته و کشته شد. همچنین نورالدین صوفی، که به‌عنوان یکی از پیشگامان خودمختاری کردستان سوریه و چهره برجسته میان مردم شمال و شرق سوریه شناخته می‌شد، در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۱ هنگامی که پس از ۲۴ سال برای دیدار با همرزمان قدیمی به مقر فرماندهی HPG در کوهستان‌های کردستان عراق رفته بود، هدف حمله نیروهای ترکیه قرار گرفت و جان باخته است.

در بیانیه HPG از این دو فرمانده به‌عنوان «درویشان مبارزه» یاد شده است.

