٤سال زمان برای بسترسازی فیبر نوری در استان از دست رفت

به گزارش کردپرس، از ایسنا؛ بهمن اسمعیل‌زاده، دوشنبه ۲۰مرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات مخابرات برگزارشد، با تاکید به اینکه شرکت مخابرات ایران ایجاد زیرساخت‌های فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها را در اولویت‌های اصلی خود قرار داده است، تصریح کرد: بستر شبکه از مسی به فیبر نوری تغییر خواهد یافت که از نظر کیفیت و قیمت، برتر بوده و همچنین از سرقت کابل‌ها جلوگیری می‌کند.



مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی با تاکید به اینکه ۴ سال برای بسترسازی فیبر نوری در استان از دست رفته و در ارومیه به شدت عقب هستیم، افزود: نیازمند کار شبانه‌روزی برای جبران تأخیرها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم. تاکنون ۶۲ هزار پورت در استان ظرفیت‌سازی شده که ۳۴ هزار پورت مربوط به ارومیه است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور این تعداد به ۱۰۰ هزار پورت برسد.



اسمعیل‌زاده ادامه داد: پس از تهران، بیشترین سایت‌های همراه اول در استان قرار دارد و این استان با ۱۸۲۰ سایت همراه اول، سهم قابل توجهی در توسعه ارتباطات دارد.



مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی یادآور شد: ۵۲ درصد بانک‌ها و کسب‌وکارهای استان در بستر فیبر نوری فعالیت می‌کنند که آذربایجان‌غربی پس از قم در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی در پهنای باند در استان نداریم، تصریح کرد: مشترک فیبر خانه ۲۵هزار مشترک است و بحث کسب وکار ۳۸۰۰مشترک داریم همچنین در حدود ۴میلیون سیم کارت همراه اول داریم.