کردپرس

بر اساس گزارش دستگاه تخصصی روابط عمومی Odwyer، در ماه مه سال جاری اتحادیه میهنی کردستان قراردادی به ارزش ۹۰۰ هزار دلار با شرکت آمریکایی «بالارد پارتنرز» امضا کرده است. طبق مفاد این قرارداد که مدت آن یک‌ساله است، شرکت بالارد پارتنرز وظیفه دارد به اتحادیه میهنی در برقراری ارتباط با مقامات دولتی، سیاستمداران، سازمان‌های غیردولتی و سایر افراد تأثیرگذار آمریکایی مشاوره و کمک ارائه دهد.

این شرکت در قرارداد گفته شده به مدت یکسال متعهد شده است که در برابر دولت آمریکا از مواضع اتحادیه میهنی در موضوعاتی که این حزب ضروری و مناسب می‌داند، دفاع کند.

بر اساس این گزارش، قرارداد با نام «دستگاه توسعه کردستان» به نمایندگی از اتحادیه میهنی امضا شده است.

شرکت بالارد پارتنرز یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه لابی‌گری است که در سال ۱۹۹۸ توسط «برایان بالارد» در شهر تالاهاسی ایالت فلوریدا تأسیس شد. این شرکت خدمات مشاوره دولتی و روابط عمومی ارائه می‌دهد و دفاتری در واشنگتن دی‌سی و چندین ایالت دیگر آمریکا دارد.