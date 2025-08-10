کمبود آب، کلاس درس و راه روستایی با اجرای پروژه های جدید جبران می شود

به گزارش کرد پرس، سیدغریب سجادی در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه در این شهرستان، از اجرای طرح های گسترده در حوزه آبرسانی، آموزش، راه های روستایی و ورزش خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ روستای سنندج به آب شرب سالم دسترسی ندارند، ۳۰۰ کیلومتر از راه های روستایی خاکی است و سرانه فضای ورزشی بسیار پایین تر از میانگین کشوری است.

او اظهار کرد: امسال ۱۳۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها اختصاص یافته و ۴۰ پروژه فعال در این بخش در دست اجرا است که چند مورد آن در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گفته فرماندار شهرستان سنندج، ۲ سد استراتژیک شهرستان نیز نتوانسته اند مانع تنش آبی شوند و پرتی آب و ۲۴۵ انشعاب غیرمجاز شهرداری برای آبیاری فضای سبز، از چالش های جدی هستند.

سجادی با بیان اینکه ۴۲ پروژه آموزشی در روستاها تعریف شده است، افزود: ۲۸ پروژه با ۱۹۸ کلاس درس دارای پیمانکار بوده و ۱۴ پروژه دیگر با ۹۱ کلاس درس در حال تأمین اعتبار است.

او ادامه داد: با تکمیل این طرح ها، ۲۸۹ کلاس درس به ظرفیت آموزشی شهرستان اضافه خواهد شد که ۵۵ کلاس آن تا پایان شهریور افتتاح می شود و همچنین ساخت مدرسه ویژه کودکان اوتیسم و سالن چندمنظوره مدرسه ۱۷ شهریور برای کودکان استثنایی در دست اقدام است.

در حوزه راه های روستایی نیز فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: از مجموع ۷۰۰ کیلومتر راه، تنها ۴۰۰ کیلومتر آسفالت شده و ۵۳ درصد پوشش آسفالت در شهرستان نسبت به میانگین ۸۵ درصدی کشور پایین تر است و برای جبران این فاصله، ۳۰ پروژه آسفالت با ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

سجادی سرانه پایین فضای ورزشی را یکی دیگر از مشکلات سنندج عنوان کرد و یادآور شد: ۱۸ زمین ورزشی روستایی شناسایی و در حال الحاق است که بخشی از آن ها با همکاری بنیاد علوی تا پایان سال تکمیل خواهد شد و پروژه هایی مانند سالن ورزشی حسن آباد و زمین اسکیت نیز برای جبران کمبودها در حال ساخت هستند.

او در بخش فرهنگی نیز از افزایش ۲۸۰ درصدی بودجه نهاد کتابخانه ها، راه اندازی کتابخانه سیار، افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه ارشاد اسلامی و برنامه ریزی برای برگزاری همایش های فرهنگی و تجلیل از نویسندگان خبر داد و ارزش افزوده را «موتور محرک توسعه شهری و روستایی» دانست؛ به طوری که دهیاری سیروان از ۷ میلیارد تومان سال گذشته به ۲۵ میلیارد تومان جذب اعتبار رسیده است.

فرماندار شهرستان سنندج تأکید کرد: با وجود محدودیت ها، منافع مردم در اولویت تصمیم گیری ها بوده و هدف اصلی، شناسایی و رفع محرومیت های روستاها و شهرهای شهرستان است.