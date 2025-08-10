۵۷۴ زائر اربعین در کردستان خدمات درمانی دریافت کردند

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای اعزام زائران تاکنون، ۵۷۴ نفر از خدمات درمانی بیمارستان های این دانشگاه بهره مند شده اند که ۵۳۶ نفر آنان به بیمارستان سیار شهید شیخ الاسلام در مرز باشماق مریوان مراجعه کرده اند.

او اظهار کرد: تنها در روز گذشته، ۱۲۴ زائر خدمات درمانی دریافت کردند که ۱۰۶ نفر از آنان در بیمارستان سیار مرز باشماق مداوا شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کردستان به عملکرد نیروهای اورژانس در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در این مدت، تیم های اورژانس در قالب ۴۴۱ حادثه ترافیکی به ۵۲۳ مصدوم خدمات ارائه کردند.

هدایی ادامه داد: علاوه بر این، ۷ هزار و ۴۰۶ تماس با مرکز دیسپچ ثبت شد که ۹۴۳ مورد آن مشاوره پزشکی و دو هزار و ۴۵ مورد منجر به مأموریت شد.

وی یادآور شد: از مجموع مأموریت ها، ۲۹۱ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی و هزار و ۳۱۳ مأموریت مرتبط با بیماران بود که در بین آن ها ۷۲ بیمار با مشکلات قلبی و ۴۵ بیمار با بیماری های تنفسی شناسایی شدند.