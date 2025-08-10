ایمن سازی ۱۶ نقطه حادثه خیز جاده های کردستان نیازمند ۱۹۰۰ میلیارد اعتبار است

صلاح الدین محمدی در گفتگو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ایمن سازی نقاط حادثه خیز در جاده های استان کردستان، گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته تاکنون ۹ نقطه آن به طور کامل برطرف شده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در راستای ایمن سازی سایر نقاط حادثه خیز در جاده های استان کردستان اشاره کرد و افزود: عملیات عمرانی در سایر نقاط نیز ادامه دارد و به همین دلیل هفت نقطه هم دارای پیشرفت بیش از ۴۰ درصد است.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان اظهار کرد: درسال گذشته هم ۸۶ نقطه دارای پتانسیل تصادف دراستان شناسایی شد که اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد.

محمدی با اشاره به لزوم به روز کردن عملیات عمرانی در مناطق حادثه خیز در جاده های استان کردستان، ادامه داد: با استفاده از توان ماشین آلاتی، اقدامات مهمی برای رفع نقاط حادثه خیز انجام شده است.

وی به میزان اعتبار هزینه شده در این بخش اشاره کرد و یادآور شد: ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ برای رفع نقاط حادثه خیز هزینه شد.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان بیان کرد: هم اکنون برای ایمن سازی راه های اصلی هزار و ۵۴ میلیارد تومان و برای راه های فرعی و روستایی ۸۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.