به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در گفتوگوی تلفنی با الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان روابط دوجانبه و مسائل منطقهای را مورد بررسی قرار داد.
بنا به اعلام نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در این گفتوگوی تلفنی با علیاف، پیشرفت حاصل شده در صلح میان آذربایجان و ارمنستان را رضایتبخش خوانده و افزود صلح پایدار و ثبات مورد نظر، به صلح و ثبات کل منطقه نیز کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که ترکیه در راستای این هدف به ارائه حمایت لازم ادامه خواهد داد.
نظر شما