آتش سوزی مهران، استاندار را به فکر مدیریت یکپارچه در مرز انداخت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی استاندار ایلام در این جلسه ضمن عرض تسلیت به خانواده فرد متوفی در این سانحه، اظهار داشت: کشور ایران و استان ایلام حادثه خیز هستند و باید برای تمام مخاطرات اعم از سیل، زلزله، آتش سوزی و... آمادگی داشت.

وی خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از هلال احمر، آتش نشانی، راهداری و امور حمل و نقل و شهرداری شد و گفت: با توجه به اینکه تجهیزات کافی آتش نشانی در مهران وجود دارد، باید یک ساختار اطفای حریق عملیاتی تعریف شود و مسیرهای اضطراری، نواقص مخاطره آمیز مواکب، گشت مستمر، تعبیه کپسول‌های اطفای حریق، اتصال جاده پدافندی به پایانه، فعال سازی شیرهای آب هیدرانت منطقه قرنطینه، پیش بینی واکنش سریع و اطفای حریق در پارکینگ‌های خصوصی و سایر موارد به درستی پیش بینی و عملیاتی شود.

استاندار ایلام ضمن آماده‌باش به فرمانداران شهرستانهای مسیر اربعین، اظهار داشت: برآیند اقدامات دستگاه‌ها در این سانحه قابل تقدیر است و انتظار داریم که تا پایان اربعین اربعین با حساسیت و دقت بیشتری با یک مدیریت واحد موضوع مدیریت بحران چه در مرز مهران و شهر مهران و چه در سایر شهرستان‌های مسیر اربعین مورد توجه ویژه قرار بگیرد.