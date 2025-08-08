نخستین جراحی لاپاراسکوپی فوندوپلیکاسیون نیسن در استان با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این عمل پیشرفته که برای درمان ریفلاکس شدید معده به مری(GERD) در بیمارانی که به درمانهای دارویی پاسخ ندادهاند، کاربرد دارد، توسط تیم جراحی مجرب بیمارستان به سرپرستی دکتر مجید سلامتی، فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته و با همراهی استاد برجسته جراحی، دکتر حیدری زادی، صورت پذیرفت.
این جراحی حساس بر روی یک بانوی ۳۵ ساله که سالها از عوارض بیماری ریفلاکس رنج میبرد، انجام شد.
سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) گفت: بیمار اکنون در وضعیت عمومی مساعدی قرار دارد.
دکتر رشیدبیگی با اعلام این خبر اظهار داشت: «این موفقیت نشاندهنده توان علمی و عملی بالای کادر درمانی استان و گامی مهم در مسیر ارتقاء خدمات درمانی تخصصی در منطقه است.»
وی افزود: انجام چنین جراحیهایی در مراکز درمانی استان ایلام، بیانگر تعهد ما به ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تجهیزاتی موجود است. این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی تیم جراحی، پرستاری و تمامی کارکنان بیمارستان بوده و افتخاری بزرگ برای جامعه پزشکی استان محسوب میشود.
سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) این دستاورد، جایگاه بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام را به عنوان یکی از مراکز پیشرو در ارائه خدمات جراحی تخصصی در استان تثبیت کرده و نویدبخش آیندهای روشنتر برای بیماران منطقه در دسترسی به درمانهای نوین و پیشرفته است. امید میرود با حمایت مسئولان و تلاش مستمر کادر درمان، شاهد انجام جراحیهای پیچیدهتر و توسعه خدمات تخصصی در آینده نزدیک باشیم.
