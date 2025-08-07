به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که ۷۰ نامزد را از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته است. به گفته این نهاد، این اقدام پس از بررسی دقیق پرونده‌های نامزدها و به‌دلیل نقض شروط نامزدی صورت گرفته است.

عماد جمیل، رئیس تیم اطلاع‌رسانی کمیسیون در گفت‌وگو با روزنامه «الصباح» گفت: این نامزدها نتوانسته‌اند شرایط لازم برای ثبت‌نام را کامل کنند، یا فهرست آن‌ها شامل حداقل ۲۰٪ افراد مجاز برای مرحله میانی نبوده، یا سهمیه ۲۵٪ زنان را رعایت نکرده‌اند.

او همچنین افزود: برخی از افرادی که از رقابت‌ها کنار گذاشته شده‌اند، مدارک تحصیلی جعلی ارائه کرده‌اند.

عماد جمیل در ادامه اعلام کرد: روز شنبه آینده مانور فنی برای آزمایش آمادگی تکنیکی و لجستیکی برگزار خواهد شد و در روزی دیگر رأی‌گیری آزمایشی در چارچوب روند انتخابات انجام می‌شود.