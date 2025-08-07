به گزارش کرد پرس، آرش لهونی روز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار سروآباد، که در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد این شهرستان برگزار شد، گفت: سروآباد با برخورداری از فرهنگی اصیل و غنی، توانسته هویت منطقه‌ای خود را حفظ کند؛ این ویژگی سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه متوازن و پایدار منطقه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و موقعیت مرزی افزود: تنوع ظرفیت‌های سروآباد، این شهرستان را به یکی از پیشران‌های توسعه در سطح استان تبدیل کرده است.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و شناخته شدن رویدادهای فرهنگی منطقه در سطح ملی، اظهار کرد: اگر این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی همراه شوند، می‌توانند تحولات مثبتی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان رقم بزنند.

لهونی، قانون ساماندهی مبادلات مرزی را فرصتی مهم برای رشد اقتصاد محلی دانست و گفت: انتظار می‌رود فرماندار جدید، با تمرکز بر این ظرفیت‌ها، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه بردارد.

وی با بیان اینکه جمعیت روستایی سروآباد از جمعیت شهری آن بیشتر است، اظهار کرد: این ویژگی در شرایط فعلی کمتر در شهرستان‌های دیگر دیده می‌شود و مزیتی استراتژیک برای توسعه است، مشروط بر اینکه کیفیت زندگی در روستاها بهبود یابد.

استاندار کردستان تأکید کرد: ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود معیشت روستاییان باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد تا مهاجرت معکوس و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی محقق شود.

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های نوظهور انرژی در شهرستان سروآباد اشاره کرد و گفت: مطالعات اولیه برای ایجاد نیروگاه‌های بادی در شهرستان آغاز شده و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند در شرایط ناترازی انرژی کشور، نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: همچنین در بررسی‌های انجام‌شده، مسیرهایی برای نصب توربین‌های آبی مشخص شده تا از روان‌آب‌های منطقه نیز در تولید برق بهره‌برداری شود.

استاندار کردستان در پایان از راه‌اندازی قریب‌الوقوع شبکه تلویزیونی «اورامان» خبر داد و گفت: در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای با رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مراحل نهایی راه‌اندازی این شبکه محلی در حال انجام است.