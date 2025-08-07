گزارش پنتاگون از روند کند اصلاحات در ساختار نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، وزارت دفاع آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود به کنگره، از تداوم همکاری با وزارت امور پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در چارچوب یادداشت تفاهمی خبر داد که هدف آن ایجاد یک نیروی نظامی متحد، غیرحزبی و حرفه‌ای در اقلیم کردستان است. این یادداشت تفاهم که از سال ۲۰۱۶ مبنای حمایت‌های نظامی آمریکا از نیروهای پیشمرگه در چارچوب مبارزه با داعش بوده، در سپتامبر ۲۰۲۲ بازنگری و تمدید شده و تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ معتبر است؛ البته ادامه اجرای آن منوط به تأمین بودجه توسط دولت آمریکاست.

از نیروهای حزبی به لشکرهای متحد؛ طرح تجدید ساختار پیشمرگه

یادداشت تفاهم مشترک میان ایالات متحده و دولت اقلیم کردستان پیش‌بینی می‌کند که نیروهای موسوم به «نیروهای ۷۰» و «نیروهای ۸۰» — که به‌طور سنتی تحت فرماندهی دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) هستند — باید در قالب ۱۱ لشکر پیاده‌نظام در دو فرماندهی منطقه‌ای ادغام و تحت نظر مستقیم وزارت پیشمرگه سازمان‌دهی شوند.

تا پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، سه لشکر از این ۱۱ لشکر به آمادگی کامل عملیاتی و سه لشکر دیگر به سطح آمادگی اولیه رسیده‌اند. آموزش نیروهای این واحدها همچنان ادامه دارد و فرماندهی عملیات ائتلاف ضدداعش نیز در اجرای برنامه‌های آموزشی مشارکت دارد.

هدف: یک ارتش متحد با ۱۳۸ هزار نیرو؛ واقعیت: تنها ۷۲ هزار نفر تحت فرمان وزارت پیشمرگ

بر اساس اهداف تعیین‌شده در یادداشت تفاهم، پیش‌بینی می‌شود تا سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد کل نیروهای پیشمرگه که تحت ساختار واحد و غیرحزبی وزارت پیشمرگ فعالیت می‌کنند به ۱۳۸ هزار نفر برسد. اما تا پایان مه ۲۰۲۵، تنها ۷۲ هزار نیروی پیشمرگه رسماً تحت فرمان این وزارتخانه قرار گرفته‌اند و تعداد قابل‌توجهی از نیروها همچنان تحت ساختارهای حزبی «نیروهای ۷۰» و «۸۰» باقی مانده‌اند.

مانع اصلی در برابر اصلاحات: نفوذ فرماندهان حزبی و مرزبندی‌های سیاسی

با وجود تلاش‌های ساختاری برای یکپارچه‌سازی، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گزارش داده که همچنان نشانه‌های قوی از نفوذ احزاب سیاسی در فرماندهی نیروهای پیشمرگه دیده می‌شود. تیپ‌های «محافظ منطقه‌ای» عمدتاً در مناطق تحت نفوذ حزب سیاسی مربوطه مستقر هستند و فرماندهی آن‌ها نیز اغلب از وابستگان حزبی تشکیل شده است. این مسئله یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر ایجاد ارتشی واحد و غیرسیاسی در اقلیم تلقی می‌شود.

ادامه آموزش‌های غیررزمی و ورود نیروهای جدید

در همین حال، آموزش نیروهای پیشمرگه ادامه دارد. وزارت پیشمرگه همچنان در حال برگزاری دوره‌های آموزشی اولیه برای نیروهای جدید است و از سوی دیگر، ائتلاف بین‌المللی نیز اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی غیررزمی، از جمله آموزش‌های پزشکی و خدمات میدانی برای پرسنل تحت فرمان کرده است.

به گفته منابع ائتلاف، آموزش‌ها در مراکز مختلفی از جمله مرکز آموزش پیاده‌نظام آترُوش در استان نینوا انجام می‌شود و افسران پیشمرگه در کنار مشاوران ائتلافی در قالب نشست‌های «تعامل با رهبران کلیدی» نیز همکاری نزدیک دارند.