به گزارش کردپرس، نهاد ناظر «اکو عراق»، که در زمینهی امور اقتصادی فعالیت میکند، روز چهارشنبه، ۶ اوت ۲۰۲۵ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)، اعلام کرد که از مجموع ۷۲ بانک فعال در عراق، ۳۵ بانک تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
به نوشته رسانه خبری کردستان۲۴، این نهاد ناظر همچنین اعلام کرده است که برخی از این بانکها عراقی و برخی دیگر عربی هستند و تحریمهای آمریکا آنها را از معامله با دلار منع میکند.
جزئیات تحریمها و هشدار مستقیم
بر اساس این گزارش، آخرین بانکی که به فهرست تحریمها اضافه شده، «بانک بینالمللی بغداد» بوده که دلیل آن ارائهی اطلاعات نادرست از سوی مدیر اجرایی پیشین این بانک عنوان شده است.
نهاد ناظر اکو عراق تصریح کرده است که وزارت خزانهداری آمریکا از طریق ایمیل، بانک مرکزی عراق را در جریان تحریم بانکها، معاملات غیرقانونی آنها با دلار و همکاریشان با طرفهای تحریمشده قرار میدهد.
در پایان این گزارش آمده است که اگر بانک مرکزی عراق به ایمیلهای وزارت خزانهداری آمریکا پاسخ ندهد، خود با خطر مواجهه با تحریمهای این وزارتخانه روبرو خواهد شد.
