احتمال قطع حمایت مالی نیروهای پیشمرگ از سوی آمریکا

به گزارش کردپرس، کمیته اعتبارات سنای آمریکا از مجموع 357 میلیون دلار اختصاص داده شده برای تجهیز و آموزش نیروهای مبارزه با داعش شامل نیروهای کرد سوریه، نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و نیروهای ضدترور وابسته به دولت مرکزی عراق، فقط با 342 میلیون دلار آن موافقت کرده است. بنابراین، 15 میلیون دلار از مجموع کمک های آمریکا به نیروهای کرد عراق و سوریه و همچنین نیروهای ضد ترور عراق قطع شده است. از این مبلغ 130 میلیون دلار آن به نیروهای متحد آمریکا در سوریه از جمله نیروهای کرد سوریه اختصاص داده شده است.

با این حال، نشریه المانیتور آمریکا از احتمال جدی قطع شدن کمک های مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق در ابتدای سال 2027 خبر داده است. آمریکا پیشتر هشدار داده بود که در صورت عدم ایجاد نیروی واحد پیشمرگ و خاتمه ندادن به نیروهای وابسته حزبی در اقلیم کردستان تا اواخر 2026 کمک های مالی به این نیرو را قطع خواهد کرد.

بر اساس گزارش این نشریه، واشنگتن قصد دارد حمایت مالی از نیروهای کرد عراق را قطع کند اما همچنان به ادامه حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها و نیروهای ضد ترور دولت عراق، در قالب مبارزه با داعش ادامه دهد.

البته در گزارش 230 صفحه ای قانون بودجه دفاعی آمریکا که توسط کمیته اعتبارات سنا تایید شده، تاکید شده است بخش زیادی از بودجه اختصاص داده شده به نیروهای کرد سوریه در راستای محافظت از کمپ ها و زندان هایی است که اعضای داعش و خانواده های وابسته به آنها در این مکانها نگاهداری می شود.

کمیته اعتبارات سنا تاکید کرده است تامین اعتبارات برای کمک به نیروهای کرد عراق و سوریه مشروط به ارائه گزارش های منظم مقامات پنتاگون و همچنین موجود بودن اعتبار لازم برای کمک به این نیروها خواهد بود.

بر اساس گزارش المانیتور، آمریکا قصد ندارد به این زودی نیروهای خود را از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه خارج کند.