بدهی پیمانکاران مانع بهره برداری از مدارس جدید در قروه است  

به گزارش خبرنگار کردپرس، مدارس فرسوده یکی از معضلات همیشگی در حوزه آموزش و پرورش بوده به طوری که متولیان مدام از بهسازی و نوسازی و یا ساخت مدارس می گویند. مدارسی که حق دانش آموزان بوده و باید از همه لحاظ امنیت آنان را تأمین کند. هرچند تلاش ها برای ساخت و یا بهسازی مدارس فرسوده انجام گرفته اما مشکلی که در این حوزه وجود دارد پرداخت نشدن حق پیمانکارانی است که ساخت پروژه های مدارس را بر عهده گرفته اند. همانند پیمانکار مدرسه میهم علیا که با وجود آنکه این مدرسه تکمیل و آماده بهره برداری شده اما به دلیل پرداخت نشدن حق پیمانکار، پروژه برای بهره برداری تحویل آموزش و پرورش داده نشده و همین به تشدید مشکلات دانش آموزان دامن زده است.

کارفرمای اصلی در این پروژه سازمان تجهیز و نوسازی مدارس بوده که براساس گفته های رئیس شورای آموزش و پرورش قروه تا این لحظه کارفرما برای مدرسه میهم علیا ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به پیمانکار بدهکار است.

«خلیل فعله گری» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس با بیان اینکه مجموع بدهی پیمانکار ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است از پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان این میزان بدهی خبر داد و تأکید کرد که باید هرچه سریع تر طلب پیمانکار مدرسه میهم صاف شود تا برای مهر ماه دانش آموزان بتوانند از آن استفاده کنند.

مدرسه جدید میهم علیا ۶ کلاسه بوده و با بهره برداری از آن دانش آموزان دیگر مشکل آب و سرویس بهداشتی و کلاس درس و… نخواهند داشت.

«فعله گری» با بیان اینکه همین مشکلات برای مدرسه نارنجک هم پیش آمده، از وجود بیش از ۴۰ مدرسه فرسوده در شهرستان خبر داد. «بیش از ۴۰ مدرسه فرسوده در سطح شهرستان وجود دارد و با رایزنی های صورت گرفته در تلاشیم تا از ظرفیت معادن و کارخانجات بزرگ اقتصادی برای بهسازی این مدارس کمک بگیریم».

فرماندار قروه در ادامه از ساخت ۵۵ مدرسه سه کلاسه در کردستان از تعهدات معدن طلای ساریگونی گفت و تأکید کرد که برای این مدارس باید اولویت با شهرستان قروه بوده و همچنین مدیریت ساخت آن براساس نیاز روستا و ناحیه شهری باشد./