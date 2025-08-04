امسال خدمات زیرساختی و عمرانی اربعین چند برابر شد / آمادگی ایلام برای موج بازگشت زائران

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی افزود: با تلاشهای صورت گرفته ۲۶ کیلومتر چهارخطه در بانکول، زنجیره، دهلران، نصریان و... به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک رفت.

وی به ساماندهی مجموعه خدماتی سه راهی جندالله اشاره کرد و گفت: ایجاد آب پایدار در سه راهی جندالله با خط انتقال ۸.۱ کیلومتری کاری جهادی بود. حسینیه جندالله نیز با متراژ ۹۰۰ متر مربع و سیستم سرمایشی نیز در این مجموعه افتتاح و در خدمت زائران قرار گرفت.

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام ادامه داد: کار مهم دیگر ایجاد آب پایدار در پارکینگ بزرگ اربعین بود که با تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه به بهره‌برداری رسید. این خط انتقال ۱۱.۵ کیلومتری آینده‌نگرانه ایجاد شده و علاوه بر ایام اربعین برای مسکن ملی مهران نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دارابی به اصلاحات ترافیکی صورت گرفته در پایانه شهید رئیسی برکت با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار توسط راهداری اشاره کرد و گفت: یک جاده کندرو نیز به طول ۱.۵ کیلومتر برای رفع گره ترافیکی در پایانه برکت ایجاد شده است.

وی افزود: امسال سه سوله هزار تنی زیر صفر در مهران به بهره برداری رسید که علاوه بر ایام اربعین در حوزه صادرات می‌تواند موثر باشد.

وی ضمن تقدیر از وحدت و همدلی و تلاش برای برگزاری اربعین حسینی، از شورای قضایی استان تشکر کرد و گفت: با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی درست، آمادگی لازم برای موج بازگشت زائران حسینی در مرز ایجاد شده و امیدوارم بتوانیم خادمان واقعی زائران ابا عبدالله الحسین (ع) در استان باشیم.