«فیروز عارفی» فرماندار سروآباد شد

به گزارش کرد پرس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این رابطه به خبرنگاران، گفت: روند انتخاب فرماندار سروآباد به پایان رسیده و «فیروز عارفی» به صورت رسمی این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت و مراسم تودیع و معارفه نیز طبق برنامه، روز چهارشنبه همین هفته برگزار می شود.

فیروز عارفی از چهره های اصلاح طلب منطقه است که اصالتاً اهل شهرستان پاوه و متولد مریوان است. وی پیش از این مسئولیت، ریاست آموزش و پرورش مریوان و سقز را بر عهده داشته و از مدیران با سابقه در حوزه آموزش و پرورش استان به شمار می رود.

در مورد وضعیت فرمانداری قروه نیز، علی اکبر ورمقانی اعلام کرد که هنوز گزینه نهایی برای این سمت مشخص نشده است و بررسی ها ادامه دارد.