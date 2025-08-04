السودانی: انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر برگزار خواهد شد

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد و به هیچ دلیلی به تعویق نخواهد افتاد. او تأکید کرد که دولت متعهد به فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی شفاف و امن است.

دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: السودانی در جریان با سفر به استان صلاح‌الدین و افتتاح چند پروژه خدماتی، به موضوع انتخابات نیز پرداخت و گفت: «انتخابات باید در زمان تعیین‌شده برگزار شود و دولت خود را موظف می‌داند همه شرایط لازم برای برگزاری سالم و مطمئن انتخابات برای رأی‌دهندگان و نامزدها را فراهم کند.»

السودانی همچنین به مسائل دیگری اشاره کرد و گفت: «عراق امروز در مرحله‌ای تازه قرار دارد و هدف ما ساختن کشوری بهتر از طریق طرح‌های استراتژیک است، از جمله پروژه مهم راه توسعه.»

او افزود: «با وجود مدت‌زمان کوتاه دولت، ما پایه‌هایی اساسی برای ایجاد کشوری نیرومند بنا نهاده‌ایم تا بتوانیم زندگی شایسته‌ای برای مردم فراهم کنیم.»

پیش از این، کمیسیون عالی انتخابات عراق نیز در واکنش به شایعات مربوط به تعویق انتخابات اعلام کرده بود که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی قطعی است و هیچ تغییری در آن اعمال نخواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار است انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات نیز اقدامات اجرایی و آمادگی‌های فنی خود را مطابق با جدول زمان‌بندی آغاز کرده است.