۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵

معاون عمرانی استاندار کردستان خبر داد:

طرح جامع شهر سقز پس از ۳ سال انتظار تصویب شد

طرح جامع شهر سقز پس از ۳ سال انتظار تصویب شد

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: طرح جامع شهر سقز پس از ۳ سال انتظار به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در تهران برگزار شد ضمن تایید این خبر، گفت: طرح جامع شهر سقز با هدف ساماندهی ساخت و سازها، ارتقای سرانه خدمات شهری و هدایت رشد جمعیت به صورت متوازن تدوین شده است و امروز پس از سه سال انتظار و پیگیری های مستمر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شد.

وی اظهار کرد: ساماندهی شبکه معابر، لحاظ کردن ضوابط فنی در ساخت  و سازها، افزایش سرانه فضای سبز و دسترس پذیری مناسب به خدمات درمانی، آموزشی و ورزشی از دیگر اهداف مهم این طرح است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: با توجه به موقعیت راهبردی سقز در مسیر کریدور غرب کشور این طرح بر ارتقای نقش شهر در حوزه حمل ونقل و صادرات اثرگذار خواهد بود.

کد خبر 2787241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha