طرح جامع شهر سقز پس از ۳ سال انتظار تصویب شد

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در تهران برگزار شد ضمن تایید این خبر، گفت: طرح جامع شهر سقز با هدف ساماندهی ساخت و سازها، ارتقای سرانه خدمات شهری و هدایت رشد جمعیت به صورت متوازن تدوین شده است و امروز پس از سه سال انتظار و پیگیری های مستمر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شد.

وی اظهار کرد: ساماندهی شبکه معابر، لحاظ کردن ضوابط فنی در ساخت و سازها، افزایش سرانه فضای سبز و دسترس پذیری مناسب به خدمات درمانی، آموزشی و ورزشی از دیگر اهداف مهم این طرح است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: با توجه به موقعیت راهبردی سقز در مسیر کریدور غرب کشور این طرح بر ارتقای نقش شهر در حوزه حمل ونقل و صادرات اثرگذار خواهد بود.