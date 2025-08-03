به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان صبح روز یکشنبه و در آغاز دومین روز از سفر رسمی به جمهوری اسلامی پاکستان، در محل اقامت خود در اسلام‌آباد با محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، رئیس‌جمهور با قدردانی از مواضع دولت پاکستان در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: از همراهی پاکستان در برابر تجاوز اسلامی و غیرانسانی اسرائیل تشکر می‌شود؛ در این مدت، پشتیبانی برادران در پاکستان به‌روشنی احساس شد.

پزشکیان با اشاره به ضرب‌المثل فارسی «دوست را باید در سفر و سختی شناخت» اظهار کرد: در این بحران روشن شد که همراهی جمهوری اسلامی پاکستان با ملت ایران از تعارفات دیپلماتیک فراتر رفته و عمق برادری میان دو کشور را نمایان ساخته است. رئیس‌جمهور نقش دولت، علما، مردم و مجلس پاکستان را در این مقطع برجسته توصیف کرد و افزود: این همراهی، برای ملت ایران بسیار ارزشمند است.

رئیس‌جمهور تقویت پیوندهای اقتصادی، علمی و فرهنگی میان کشورهای اسلامی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار کرد: اگر امت اسلام بتواند به انسجام و وحدت واقعی دست یابد، رژیم صهیونیستی دیگر جرئت تجاوز به کشورهای مسلمان را نخواهد داشت.

پزشکیان این همگرایی را تنها محدود به موضوع اسرائیل ندانست و گفت: انسجام کشورهای اسلامی می‌تواند الگویی جهانی در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ باشد و ایران و پاکستان توانایی دارند در این مسیر نقش پیشگام ایفا کنند.

پزشکیان با یادآوری سابقه پیمان‌های سه‌جانبه میان ایران، پاکستان و ترکیه در حوزه تجارت و اقتصاد تاکید کرد: این توافقات به‌رغم اهمیت راهبردی، اجرا نشده و اکنون باید با رویکرد جدید احیا شوند. رئیس‌جمهور گسترش روابط اقتصادی میان کشورهای مسلمان را عامل شکل‌گیری قدرت درون‌زا دانست و گفت: باید بستری فراهم شود تا دانشگاهیان، کارشناسان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند مهارت‌ها، تجربیات، بازارها و دستاوردها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

رئیس‌جمهور با تشکر از مهمان‌نوازی دولت پاکستان تاکید کرد: در دنیای اسلام، اگر خلاقیت، سرمایه و علم به یکدیگر متصل شوند، می‌توان به‌جای تقابل، قدرت آفرید و جایگاه شایسته امت اسلامی را بازتعریف کرد.

در این دیدار، اسحاق‌دار با استقبال از سفر رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد، تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که روابط دوجانبه وارد سطحی جدید شود و چندین تفاهم‌نامه و یادداشت تفاهم برای امضا آماده شده است.

اسحاق‌دار با اشاره به بازدید پزشکیان از آرامگاه علامه اقبال لاهوری در شهر لاهور و همراهی محمد نواز شریف در این برنامه، این اقدام را نماد پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو ملت دانست.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین با استقبال از ایده همکاری‌های سه‌جانبه ایران، ترکیه و پاکستان که از سوی رئیس‌جمهور ایران مطرح شده بود، گفت: این طرح ظرفیت مهمی برای تحکیم ارتباطات منطقه‌ای دارد و دولت پاکستان از آن حمایت کامل می‌کند.

اسحاق‌دار با اشاره به نقش اسلام‌آباد در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره تجاوز به اماکن دیپلماتیک ایران گفت: حضور فعال در این جلسات برای دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و مواضع شفافی در حمایت از تهران اعلام شد. وزیر امور خارجه پاکستان تأکید کرد: حمله به ایران، حمله به پاکستان تلقی می‌شود، چراکه امت اسلامی همچون یک پیکره واحد است و آسیب به یک عضو، کل پیکر را متأثر می‌سازد. اسحاق‌دار در پایان افزود: هدف دولت پاکستان، دستیابی به بالاترین سطح از همکاری‌های پایدار و راهبردی با جمهوری اسلامی ایران است.