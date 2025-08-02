وزارت کشور عراق: مانعی برای ورود شهروندان سوری به عراق وجود ندارد

به گزارش کردپرس، وزارت کشور عراق تأکید کرد که ورود شهروندان سوری به خاک عراق ممنوع نشده است و این روند مانند گذشته به صورت قانونی و عادی ادامه دارد؛ چه به‌منظور گردشگری و چه دیدارهای شخصی.

"عمید مقداد میری"، سخنگوی کمیته عالی امنیتی ویژه زیارت اربعین امام حسین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کمیته ما اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره ممنوعیت ورود شهروندان سوری به عراق را به‌طور کامل رد می‌کند و این خبرها بی‌اساس هستند.»

او تصریح کرد: «تمام افرادی که دارای ویزای معتبر ورود به عراق هستند – چه برای اهداف گردشگری یا زیارت – می‌توانند به‌صورت عادی و قانونی وارد خاک عراق شوند، طبق مقررات تعیین‌شده.»

مقداد میری همچنین اشاره کرد: «این کمیته از رسانه‌ها و شهروندان می‌خواهد که دقیق باشند و اخبار و شایعات نادرست را منتشر نکنند. همچنین، بر تعهد خود نسبت به تسهیل ورود زائران و گردشگران از کشورهای مختلف تأکید می‌کنیم، به‌گونه‌ای که تصویر عراق به‌عنوان میزبان مهربان حفظ شود و در عین حال امنیت و سلامت همگان تضمین گردد.»