مرگ نگهبان شهرداری قروه بر اثر سقوط در مخزن قیر کارخانه آسفالت

«جمیل ظاهری» با بیان اینکه بامداد شنبه گزارشی مبنی بر حادثه در کارخانه آسفالت شهرداری واقع در دشت جنیان مسیر جاده اوریه اعلام شد، عنوان کرد: با حضور در محل حادثه مشخص شد که نگهبان این کارخانه با نام «رمضان کریمی» در مخزن ذخیره قیر روان سقوط کرده و جان خود را از دست داده است.

به گفته او مخزن قیر داری حرارت به عمق حدودا 5 متر بوده و در یک عملیات بسیار سخت و دشوار جنازه نگهبان بیرون آورده شد.

«ظاهری» با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی است، عنوان کرد که نتیجه نهایی باید توسط پزشکی قانونی اعلام شود.

نگهبان فوت شده در این حادثه حدوداً ۵۰ ساله بوده که سابقه ۲۱ سال خدمت در خدمات شهری شهرداری قروه به صورت نیروی حجمی را داشته است./