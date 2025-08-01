به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۴ در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژههای گردشگری در غرب آذربایجانغربی، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز اجرای این پروژهها، گامی بزرگ و راهبردی در جهت تقویت زیرساختهای گردشگری منطقه سیلوانا برداشته میشود. اجرای پروژه لکهگیری و آسفالت مسیر دریاچه مارمیشو، جلوهای عینی از تعهد، اراده و توجه عملی به ظرفیتی است که سالها مغفول مانده بود.
او با اشاره به مشخصات پروژه آسفالتریزی مسیر منطقه نمونه گردشگری مارمیشو، افزود: این عملیات به مساحت ۱۸ هزار مترمربع اجرا خواهد شد که از این میزان، ۳.۵ کیلومتر آن از نوع اصلاحی است. کل این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال، و با بهرهگیری از مصالح سازگار با اقلیم کوهستانی منطقه به مرحله اجرا درآمده است.
نماینده ارومیه تأکید کرد: اجرای این پروژه نهتنها تقویتکننده زیرساختهای گردشگری در مقیاس منطقهای است، بلکه با توجه به جایگاه منحصربهفرد مارمیشو، میتواند به عنوان پیشران رونق اقتصادی محلی، افزایش اشتغال، و جریانسازی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفای نقش کند.
او با تأکید بر پیوند این پروژهها با سیاستهای کلان توسعه گردشگری کشور، گفت: از امروز، سکوت کوههای مارمیشو پژواک توسعهای است که در دل طبیعت بکر آغاز شده است؛ پژواکی که نشان میدهد نگاه دولت به توسعه گردشگری، نگاهی فراتر از مراکز عمده و معطوف به ظرفیتهای استانی و مردمی است.
جهانگیری در پایان با تأکید بر تداوم رویکرد توسعهمحور مجلس در حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: پیگیریهای لازم برای توسعه گردشگری ارومیه با تمرکز بر تقویت زیرساختها و نیز حفاظت از آثار تاریخی این شهرستان، با تمام توان ادامه خواهد یافت.
