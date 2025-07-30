۸۵۰ واحد مسکن ملی به متقاضیان آذربایجان غربی تحویل داده می شود

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی، اظهار کرد: اهتمام راه و شهرسازی در آذربایجانغربی بهرهبرداری از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در سریعترین زمان ممکن است و این امر با جدیت دنبال میشود.
او ادامه داد: در حال حاضر روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ۱۷ هزار واحد در حال انجام است و احرای طرحهای مسکن با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در راستای تسهیل در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی طی چندماه گذشته ۵۰۰ هکتار زمین برای این طرح در سطح استان تامین شده است.
آرامون افزود: این میزان اراضی، توسط الحاق زمین تامین شده که این امر نشان از عزم جدی و تاکید مقام عالی استان و راه و شهرسازی برای طرحهای نهضت ملی مسکن است.
نظر شما