آتش به جان تالاب «گروس» مهاباد افتاد

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی در این باره ظهار کرد: آتش شامگاه گذشته در این تالاب فصلی شروع شد و ۲ تیم آتشنشانی از مهاباد و دهیاری قم قلعه، ماموران یگان حفاظت محیط زیست مهاباد و تعداد زیادی از مردم روستاهای اطراف برای مهار آتش به حاشیه این تالاب آمدند.
او اضافه کرد: با وجود حضور به موقع آتش نشانان، به دلیل عدم دسترسی خودروهای آتش نشانی به محل آتش سوزی و خشک بودن نیزارها مهار آتش بسیار سخت بوده است. از سویی دیگر به دلیل مرتفع بودن نیزارها، گستردگی آتش و باتلاقی بودن محیط امکان اطفای حریق به راحتی میسر نیست.
رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ۴۰ هکتار از نیزارهای این تالاب فصلی طعمه حریق شده و علت و خسارتهای این آتش سوزی بعدا بررسی و اعلام می شود.
تالاب فصلی گروس با بیش از ٥هزار هکتار مساحت در نزدیکی تالاب بین المللی کانیبرازان و از تالابهای اقماری جنوب دریاچه ارومیه به شمار می رود.
مهاباد علاوه بر تالاب فصلی «گروس» دارای تالابهای بینالمللی کانیبرازان و قوپیباباعلی، تالاب دایمی حسنخان و تالابهای فصلی داشخانه و قرهقشلاق است و تالاب های این شهرستان هر سال در فصل پاییز و بهار میزبان هزاران قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی است.
نظر شما