برگزاری اولین انتخابات در دولت موقت سوریه؛ جولانی یک سوم پارلمان را تعیین خواهد کرد

به گزارش کردپرس، «محمد طه الاحمد» رئیس کمیسیون عالی انتخابات مجلس خلق دولت موقت سوریه اعلام کرد که پس از سقوط حکومت بعث در سوریه، نخستین انتخابات پارلمانی این کشور بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار میشود؛ در این انتخابات، تعداد کرسیهای مجلس از ۱۵۰ به ۲۱۰ افزایش یافته و ۱۴۰ کرسی با رأی مستقیم مردم و ۷۰ کرسی با انتصاب «احمد شرع» رئیس دولت موقت، تعیین خواهد شد.
«محمد طه الاحمد» رئیس کمیسیون عالی انتخابات مجلس خلق دولت موقت، در گفتوگو با خبرگزاری سانا اعلام کرد که انتخابات بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار خواهد شد.
طه الاحمد اظهار داشت که پس از صدور فرمان نظام انتخاباتی موقت، کمیتههای فرعی در عرض یک هفته تعیین خواهند شد و این کمیتهها نیز ظرف ۱۵ روز هیئت انتخابات را تشکیل خواهند داد.
الاحمد همچنین بیان کرد که تلاشهایی برای تضمین حداقل ۲۰ درصد نمایندگی زنان در نهادهای انتخاباتی در حال انجام است. او افزود که انتخابات تحت نظارت ناظران بینالمللی برگزار خواهد شد و حق اعتراض به فهرست نامزدها و نتایج آن به رسمیت شناخته میشود.
