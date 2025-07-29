۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۲

در نشست خبری با خبرنگاران حاضر در اربیل؛

با کمک اقلیم کردستان، آذربایجان‌غربی را به دروازه بزرگ تجاری تبدیل می کنیم

اتاق مشترک بازرگانی بین ارومیه و اربیل در اولین فرصت آغاز به‌کار خواهد کرد
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان این استان و اقلیم کردستان گفت: ما با کمک همسایگان خود به‌ویژه اقلیم کردستان عراق، می‌توانیم آذربایجان‌غربی را به دروازه بزرگ تجاری ایران با منطقه تبدیل کنیم.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست خبری با خبرنگاران حاضر در اربیل، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مسئولان بلندپایه اقلیم کردستان عراق، افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، تردد زائران در ایام اربعین از مرز تمرچین تا اربیل کاملاً رایگان خواهد بود و این اقدام با هدف تسهیل زیارت و افزایش تعاملات فرهنگی میان دو ملت مسلمان صورت گرفته و این توافق نماد روشنی از حسن‌نیت، درک مشترک و همکاری عملی در مسیر خدمت به زائران است.

او همچنین با تأکید بر اهمیت تعمیق روابط دوجانبه، خاطرنشان کرد: این سفر تنها بُعد زیارتی ندارد، بلکه گام مهمی در راستای توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی بین آذربایجان‌غربی و اقلیم کردستان عراق است.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های بزرگ این استان در حوزه ترانزیت، تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرده و افزود: در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار صادرات و ۱۹ میلیارد دلار ترانزیت از طریق مرزهای آذربایجان‌غربی انجام شده و با این حال، این ارقام با ظرفیت واقعی استان فاصله دارد.

رحمانی همچنین از آغاز ریل‌گذاری جدید توسعه‌ای در استان خبر داده و اضافه کرد: با توجه به همسایگی آذربایجان‌غربی با سه کشور و دارا بودن طولانی‌ترین مرز زمینی کشور، مسیرهای جدید جاده‌ای و ریلی از طریق این استان در حال ایجاد بوده و ایجاد کریدورهای ترانزیتی، احداث بندر خشک و توسعه باراندازهای ریلی از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند اقلیم کردستان را نیز منتفع سازد.

او در ادامه با اشاره به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی، افزود: در این مرکز، تمام خدمات موردنیاز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صورت متمرکز و یکپارچه ارائه خواهد شد و ما بستر همکاری را فراهم کرده‌ایم و با راه‌اندازی اتاق مشترک بازرگانی ارومیه و اربیل، به‌دنبال تقویت روابط اقتصادی و صنعتی در ابعاد مختلف هستیم.

استاندار آذربایجان‌غربی بر داشتن نگاه بلندمدت نیز تأکید کرده و یادآور شد: روابط اقتصادی نباید کوتاه‌مدت و مقطعی باشد و تجارت مطمئن و سرمایه‌گذاری متقابل، به نفع مردم هر دو منطقه خواهد بود.

رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی، خیریه‌ها و نهادهای فرهنگی در تعمیق روابط مردم‌محور، افزود: از مشارکت بنیادهای خیریه، فعالان اقتصادی و موکب‌های مردمی در تسهیل زیارت و خدمات مرزی قدردانی می‌کنیم.

او در پایان با تأکید بر اینکه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان آذربایجان‌غربی و اقلیم کردستان عراق، نه‌تنها به نفع مردم دو منطقه، بلکه به ثبات، امنیت و توسعه پایدار در غرب آسیا کمک خواهد کرد، اظهار کرد: ما با کمک همسایگان خود به‌ویژه اقلیم کردستان عراق، می‌توانیم آذربایجان‌غربی را به دروازه بزرگ تجاری ایران با منطقه تبدیل کنیم.

استاندار اربیل اقلیم کردستان عراق نیز در این نشست خبری با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و لجستیکی میان دو منطقه، گفت: اربیل آماده است تا در چارچوب تفاهمات دوجانبه، روابط خود را با آذربایجان‌غربی به‌صورت پایدار و راهبردی گسترش دهد.

امید خوشناو با بیان اینکه موضوعاتی چون ایجاد خط ویژه تردد تجار در پایانه مرزی حاج‌عمران - تمرچین، تقویت زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل مبادلات کالایی از اولویت‌های ماست، افزود: توسعه روابط اقتصادی، تنها در سایه تفاهم، احترام متقابل و استفاده از ظرفیت‌های مکمل ممکن بوده و آذربایجان‌غربی برای ما شریک مهمی در حوزه‌های بازرگانی، گردشگری، حمل‌ونقل و حتی آموزش و فناوری است.

او در پایان با قدردانی از حضور هیأت ایرانی در اربیل، تصریح کرد: اجرایی شدن سریع توافقات حاصل‌شده، از جمله افتتاح اتاق بازرگانی مشترک، ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید و تقویت حضور تجار و سرمایه‌گذاران دو طرف در بازارهای یکدیگر به صورت جدی در دستورکار است.

در این نشست خبری اعلام شد که اتاق مشترک بازرگانی بین ارومیه و اربیل در اولین فرصت آغاز به‌کار کرده و این نهاد قرار است نقش تسهیل‌گر ارتباطات اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هماهنگی پروژه‌های مشترک در حوزه‌های تولیدی، صادراتی، حمل‌ونقل و خدمات فنی مهندسی را ایفا کند.

همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری، اعلام شد که با دستور مستقیم استاندار آذربایجان‌غربی و در هماهنگی با مسئولان گمرک و راهداری، قرار شده خط ویژه برای تردد تجار در مرز تمرچین - حاج‌عمران فعال شود و استاندار اربیل نیز اعلام آمادگی کرده که طرف عراقی نیز اقدامات مشابه را در سوی دیگر مرز انجام دهد.

