به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست خبری با خبرنگاران حاضر در اربیل، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مسئولان بلندپایه اقلیم کردستان عراق، افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، تردد زائران در ایام اربعین از مرز تمرچین تا اربیل کاملاً رایگان خواهد بود و این اقدام با هدف تسهیل زیارت و افزایش تعاملات فرهنگی میان دو ملت مسلمان صورت گرفته و این توافق نماد روشنی از حسن‌نیت، درک مشترک و همکاری عملی در مسیر خدمت به زائران است.

او همچنین با تأکید بر اهمیت تعمیق روابط دوجانبه، خاطرنشان کرد: این سفر تنها بُعد زیارتی ندارد، بلکه گام مهمی در راستای توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی بین آذربایجان‌غربی و اقلیم کردستان عراق است.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های بزرگ این استان در حوزه ترانزیت، تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرده و افزود: در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار صادرات و ۱۹ میلیارد دلار ترانزیت از طریق مرزهای آذربایجان‌غربی انجام شده و با این حال، این ارقام با ظرفیت واقعی استان فاصله دارد.

رحمانی همچنین از آغاز ریل‌گذاری جدید توسعه‌ای در استان خبر داده و اضافه کرد: با توجه به همسایگی آذربایجان‌غربی با سه کشور و دارا بودن طولانی‌ترین مرز زمینی کشور، مسیرهای جدید جاده‌ای و ریلی از طریق این استان در حال ایجاد بوده و ایجاد کریدورهای ترانزیتی، احداث بندر خشک و توسعه باراندازهای ریلی از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند اقلیم کردستان را نیز منتفع سازد.

او در ادامه با اشاره به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی، افزود: در این مرکز، تمام خدمات موردنیاز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صورت متمرکز و یکپارچه ارائه خواهد شد و ما بستر همکاری را فراهم کرده‌ایم و با راه‌اندازی اتاق مشترک بازرگانی ارومیه و اربیل، به‌دنبال تقویت روابط اقتصادی و صنعتی در ابعاد مختلف هستیم.

استاندار آذربایجان‌غربی بر داشتن نگاه بلندمدت نیز تأکید کرده و یادآور شد: روابط اقتصادی نباید کوتاه‌مدت و مقطعی باشد و تجارت مطمئن و سرمایه‌گذاری متقابل، به نفع مردم هر دو منطقه خواهد بود.

رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی، خیریه‌ها و نهادهای فرهنگی در تعمیق روابط مردم‌محور، افزود: از مشارکت بنیادهای خیریه، فعالان اقتصادی و موکب‌های مردمی در تسهیل زیارت و خدمات مرزی قدردانی می‌کنیم.

او در پایان با تأکید بر اینکه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان آذربایجان‌غربی و اقلیم کردستان عراق، نه‌تنها به نفع مردم دو منطقه، بلکه به ثبات، امنیت و توسعه پایدار در غرب آسیا کمک خواهد کرد، اظهار کرد: ما با کمک همسایگان خود به‌ویژه اقلیم کردستان عراق، می‌توانیم آذربایجان‌غربی را به دروازه بزرگ تجاری ایران با منطقه تبدیل کنیم.

اتاق مشترک بازرگانی بین ارومیه و اربیل در اولین فرصت آغاز به‌کار خواهد کرد

استاندار اربیل اقلیم کردستان عراق نیز در این نشست خبری با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و لجستیکی میان دو منطقه، گفت: اربیل آماده است تا در چارچوب تفاهمات دوجانبه، روابط خود را با آذربایجان‌غربی به‌صورت پایدار و راهبردی گسترش دهد.

امید خوشناو با بیان اینکه موضوعاتی چون ایجاد خط ویژه تردد تجار در پایانه مرزی حاج‌عمران - تمرچین، تقویت زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل مبادلات کالایی از اولویت‌های ماست، افزود: توسعه روابط اقتصادی، تنها در سایه تفاهم، احترام متقابل و استفاده از ظرفیت‌های مکمل ممکن بوده و آذربایجان‌غربی برای ما شریک مهمی در حوزه‌های بازرگانی، گردشگری، حمل‌ونقل و حتی آموزش و فناوری است.

او در پایان با قدردانی از حضور هیأت ایرانی در اربیل، تصریح کرد: اجرایی شدن سریع توافقات حاصل‌شده، از جمله افتتاح اتاق بازرگانی مشترک، ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید و تقویت حضور تجار و سرمایه‌گذاران دو طرف در بازارهای یکدیگر به صورت جدی در دستورکار است.

در این نشست خبری اعلام شد که اتاق مشترک بازرگانی بین ارومیه و اربیل در اولین فرصت آغاز به‌کار کرده و این نهاد قرار است نقش تسهیل‌گر ارتباطات اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هماهنگی پروژه‌های مشترک در حوزه‌های تولیدی، صادراتی، حمل‌ونقل و خدمات فنی مهندسی را ایفا کند.

همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری، اعلام شد که با دستور مستقیم استاندار آذربایجان‌غربی و در هماهنگی با مسئولان گمرک و راهداری، قرار شده خط ویژه برای تردد تجار در مرز تمرچین - حاج‌عمران فعال شود و استاندار اربیل نیز اعلام آمادگی کرده که طرف عراقی نیز اقدامات مشابه را در سوی دیگر مرز انجام دهد.